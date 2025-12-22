Landgericht Bad Kreuznach Sturz von einer Mauer: Unfall oder Körperverletzung? Christine Jäckel 22.12.2025, 11:00 Uhr

i Von dieser Mauer fiel am 10. August 2024 rücklings ein Mann zwei Meter in die Tiefe. In einem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss jetzt geklärt werden, ob er gestoßen wurde, oder ob es ein Unfall war. Christine Jäckel

Hat ein 48-Jähriger einen Mann von einer Mauer gestoßen oder war es ein Unfall? Das muss das Landgericht Bad Kreuznach nun klären. Dabei macht der Angeklagte widersprüchliche Angaben zu seiner ersten Vernehmung am vermeintlichen Tatort.

Am 10. August wurde die Polizei am frühen Morgen gegen halb 5 Uhr an den Mühlenteich in Bad Kreuznach gerufen. An einer Bootsanlegestelle vor den Brückenhäusern war ein Mann von der Ufermauer zwei Meter in die Tiefe gestürzt. In einem Verfahren vor dem Landgericht Bad Kreuznach muss jetzt geklärt werden, ob der Sturz ein Unfall war oder von einem 48-jährigen Kreuznacher absichtlich herbeigeführt wurde.







