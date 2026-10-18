Lernen aus der Geschichte Studienfahrten nach Auschwitz: Erinnern für die Zukunft Günter Weinsheimer 18.10.2026, 08:00 Uhr

i Schon 28 mal besuchte Reiner Engelmann das frühere Konzentrationslager Auschwitz. Günter Weinsheimer. Reiner Engelmann

Seit 20 Jahren begleitet Reiner Engelmann Studienfahrten nach Auschwitz. Die Reisen prägen Jugendliche und mahnen zur Wachsamkeit – ein Gespräch über Erinnern, Täterforschung und Lehren für unsere Gegenwart.

„Erinnern für die Zukunft“ – das ist das Leitmotiv des in Schneppenbach lebenden Autors Reiner Engelmann. Neben der Veröffentlichung von Büchern, in denen vorwiegend Überlebende des Holocaust zu Wort kommen, organisiert und begleitet er seit nunmehr 20 Jahren Studienfahrten nach Auschwitz.







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