Stromburg: Außer Spesen nichts gewesen

Der Traum einer millionenschweren Investition in die Stromburg ist nach Monaten der Verhandlung nun doch geplatzt. Ab 2026 ist trotzdem eine Neubelebung als Eventlocation geplant.
Lesezeit 2 Minuten
Außer Spesen nichts gewesen. So lässt sich das Ergebnis beschreiben, nachdem die Stadt Stromberg 16 Monate lang mit dem Unternehmen Tamara Hospitality Investments GmbH in Frankfurt über die Zukunft der Stromburg verhandelt hat. Stadtbürgermeister Claus-Werner Dapper teilte dem Stadtrat mit, dass der potenzielle Investor signalisiert habe, dass er das Projekt aufgegeben habe.