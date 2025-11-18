Aus für Ayurveda-Pläne Stromburg: Außer Spesen nichts gewesen Norbert Krupp 18.11.2025, 17:00 Uhr

i Die Stromburg, bis Mai 2019 von Fernsehkoch Johann Lafer betrieben, steht schon seit Ende 2023 leer. Die Eheleute Hans und Cécilia Kilger wollen sie ab 2026 als Event-Location neu beleben. Norbert Krupp

Der Traum einer millionenschweren Investition in die Stromburg ist nach Monaten der Verhandlung nun doch geplatzt. Ab 2026 ist trotzdem eine Neubelebung als Eventlocation geplant.

Außer Spesen nichts gewesen. So lässt sich das Ergebnis beschreiben, nachdem die Stadt Stromberg 16 Monate lang mit dem Unternehmen Tamara Hospitality Investments GmbH in Frankfurt über die Zukunft der Stromburg verhandelt hat. Stadtbürgermeister Claus-Werner Dapper teilte dem Stadtrat mit, dass der potenzielle Investor signalisiert habe, dass er das Projekt aufgegeben habe.







