Pflegegrad 1 bald abgeschafft? Stromberger Betreuerin fordert Einsatz von OB Letz 06.10.2025, 17:00 Uhr

i Ältere Menschen mit Pflegegrad 1 erhalten Unterstützung im Alltag. Doch was, wenn die wegen einer neuen Regelung wegfällt? Eine Betreuerin aus Stromberg sieht das kritisch. Klaus-Dietmar Gabbert. picture alliance/dpa

Isabel Cervera-Kronenberger unterstützt mit ihrem Unternehmen auch Menschen mit Pflegegrad 1. Fällt das weg, könnte das drastische Folgen für Senioren und Beschäftigte haben. Daher hat die 50-Jährige einen offenen Brief an den Stadtchef formuliert.

Herr B. ist 97 Jahre alt und wohnt im Kreis Bad Kreuznach. Seine Kinder sind ausgeflogen, leben weit weg, B. lebt allein zu Hause, möchte selbstständig bleiben, braucht aber ein wenig Hilfe. Pflegeheim? Nein, danke. Das geht allerdings nur, weil ihn Isabel Cervera-Kronenberger mit ihrer gleichnamigen Firma für Alltagsbegleitung regelmäßig unterstützt.







