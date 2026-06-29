Solar- und Windkraft 
Stromberg und Windesheim investieren in Energie
Auf der von Wald umgebenden Fläche „Im Schwarzenberg“ unweit der A 61 (links) soll eine große Freiflächenphotovoltaikanlage ents
Auf der von Wald umgebenden Fläche „Im Schwarzenberg“ unweit der A 61 (links) soll eine große Freiflächenphotovoltaikanlage entstehen.
Jens Fink

Über den Solarpark der Gemeinde Stromberg sowie die Windräder, die Windesheim planen möchte, beriet nun der Verbandsgemeinde-Rat. Thema war auch der Hochwasserschutz am Steierbach in Windesheim. 

Lesezeit 2 Minuten
Über die Umsetzung regenerativer Energieprojekte auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg beriet der VG-Rat. Die Stadt Stromberg möchte auf einer 7,2 Hektar großen Fläche im Areal „Im Schwarzenberg“ eine Freiflächenphotovoltaikanlage realisieren, die rund 2000 Haushalte mit Energie versorgen soll.

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