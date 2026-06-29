Über den Solarpark der Gemeinde Stromberg sowie die Windräder, die Windesheim planen möchte, beriet nun der Verbandsgemeinde-Rat. Thema war auch der Hochwasserschutz am Steierbach in Windesheim.

Über die Umsetzung regenerativer Energieprojekte auf dem Gebiet der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg beriet der VG-Rat.

Die Stadt Stromberg möchte auf einer 7,2 Hektar großen Fläche im Areal „Im Schwarzenberg“ eine Freiflächenphotovoltaikanlage realisieren, die rund 2000 Haushalte mit Energie versorgen soll.