Mehrere Gemeinden betroffen Stromausfall trifft Bad Kreuznach am Sonntagmorgen 01.12.2024, 15:18 Uhr

i Die App Katwarn alarmierte am Sonntagmorgen. Der Grund war ein rund zweistündiger Stromausfall Jörg Dindorf /Team Medien Landkr

Rund zwei Stunden dauerte der Stromausfall, der Bad Kreuznach Süd und Nord sowie die Gemeinden Hackenheim und Frei-Laubersheim (Verbandsgemeinde Bad Kreuznach) am Sonntag lahmgelegt hat.

Kreis Bad Kreuznach. Da kamen einige ins Frieren: Am Sonntagmorgen wurde aufgrund von Stromausfällen in Teilen von Bad Kreuznach, Hackenheim und Frei-Laubersheim die Koordinierungsstelle Katastrophenschutz eingerichtet. Im Katastrophenschutz-Zentrum in Rüdesheim beobachteten die Einsatzkräfte aufmerksam die aktuellen Entwicklungen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen