Marihuana-Anbau in Gaststätte
Stromausfall enthüllt geheime Cannabisplantage
Die professionell angelegte Cannabisplantage befand auf allen Etagen einer ehemalige Gaststätte in Konken im Kreis Kusel.
Die professionell angelegte Cannabisplantage befand auf allen Etagen einer ehemalige Gaststätte in Konken im Kreis Kusel.
Andrea Brand

Wenn die unbekannten Cannabisanbauer im Kreis Kusel die Stromleitungen in der ehemaligen Gaststätte, in der sich ihre ihre Plantage befand, sauber verkabelt hätten, wären sie vermutlich noch nicht aufgeflogen.

Lesezeit 1 Minute
Eine Woche nach der Räumung der Cannabisplantage in einer ehemaligen Gaststätte in Konken wird klar, wie die Anlage aufflog und wie lange sie unbemerkt blieb. Der Auslöser war ein Stromausfall in der Hauptstraße. Wie im Ort zu hören ist, war es zuvor schon mehrfach zu Störungen gekommen.
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