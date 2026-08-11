Rund 40 Wehrleute im Einsatz
Strohballenbrand bei Winzenheim: Ursache noch unklar
Auf einer mehrere 1000 Quadratmeter großen Fläche verbrannten hinter dem Ortsausgang von Bretzenheim Sonntagnacht rund 1200 Stro
Auf einer mehrere 1000 Quadratmeter großen Fläche verbrannten hinter dem Ortsausgang von Bretzenheim Sonntagnacht rund 1200 Strohballen. Die Feuerwehren konnten jedoch ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden, großen Strohlager verhindern.
Jens Fink

Beim Brand von rund 1000 Strohballen auf einem Areal zwischen Winzenheim und Bretzenheim entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. 

Lesezeit 1 Minute
Einen größeren Schaden verursachte der Brand von weit über 1000 Strohballen auf einem Areal rund 300 Meter hinter dem Bretzenheimer Ortsausgangs rechts der Winzenheimer Straße. Dort waren in der Nacht zum Sonntag rund drei Dutzend Feuerwehrleute der Einheiten Langenlonsheim, Bretzenheim und Bad Kreuznach im Einsatz, um den Strohballenbrand unter Kontrolle zu bringen.
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