Beim Brand von rund 1000 Strohballen auf einem Areal zwischen Winzenheim und Bretzenheim entstand ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Brandursache ist noch nicht geklärt.

Einen größeren Schaden verursachte der Brand von weit über 1000 Strohballen auf einem Areal rund 300 Meter hinter dem Bretzenheimer Ortsausgangs rechts der Winzenheimer Straße.

Dort waren in der Nacht zum Sonntag rund drei Dutzend Feuerwehrleute der Einheiten Langenlonsheim, Bretzenheim und Bad Kreuznach im Einsatz, um den Strohballenbrand unter Kontrolle zu bringen.