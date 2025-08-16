Leicht verletzt wurde ein Polizeibeamter bei einem Einsatz am Samstag in der Bad Kreuznacher Viktoriastraße. Die Beamten waren gegen 8 Uhr zu Streitigkeiten vor einem Lokal gerufen worden. Dort trafen sie auf die beiden 26- und 27-jährigen Beteiligten, die sich in einer Auseinandersetzung befanden. Schon zuvor hatte es dort bereits ein Körperverletzungsdelikt unter der Beteiligung von weiteren Personen gegeben, wie die Bad Kreuznacher Polizei mitteilt. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen hätten beide Personen Widerstand geleistet. „Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt, er blieb jedoch dienstfähig.“ Zur Unterbindung weiterer Angriffe musste der Einsatz des Distanz-Elektroimpulsgeräts, einem sogenannten „Taser“ bei dem 26-Jährigen erfolgen, so die Polizei. Beide Männer seien anschließend zur Dienststelle verbracht, und einer der Beteiligten in Gewahrsam genommen. Gegen beide werde nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, sowie weiterer Delikte ermittelt. red/sjs