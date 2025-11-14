Streit um Zahl der Beschäftigten an der Nahe

Nachdem die Tarifverhandlungen zwischen der IG Metall und der Geschäftsleitung der Musashi-Werke gescheitert sind, beginnt am 26. November die Schlichtungsphase. Wir sprachen vorab mit dem Bevollmächtigten der IG Metall.
2022 konnte noch an der Nahe ein Transformations-, Zukunfts- und Sozialtarifvertrag für alle deutschen Musashi-Werke geschlossen werden. Da aber einige Standorte seit Jahren rote Zahlen schreiben, kündigte die Geschäftsleitung Anfang 2025 an, die Werke in Hannoversch-Münden und Leinefelde 2026 zu schließen und die Belegschaft in Lüchow drastisch zu reduzieren.