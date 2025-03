Es gibt Ratssitzungen, die in Erinnerung bleiben. Dazu gehört auch die Sitzung des Bad Sobernheimer Stadtrats am Donnerstagabend, die mit den Attributen lebhaft oder kontrovers nur unzureichend beschrieben ist. Der Streit entzündete sich an dem Haushaltsposten von 30.000 Euro, den Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) als Verdienstausfall geltend macht – zusätzlich zu den 29.400 Euro Aufwandsentschädigung für sein Ehrenamt.

i Schlechte Stimmung in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend: Der von Stadtchef Ruegenberg geforderten Verdienstausfall führte zu einer hitzigen Diskussion. Silke Jungbluth-Sepp

Die SPD lehnte die Haushaltsposition rundheraus ab und forderte, sie aus dem Etat nehmen. Die Grünen unterstützten den Antrag. Die Abstimmung endete mit einem Patt von neun zu neun Stimmen endete – sodass der Posten im Haushalt stehen blieb. Daher verweigerte die SPD-Fraktion um Christian Keiper – mit sieben Nein-Stimmen - letztlich ihre Zustimmung zum gesamten Haushalt, obwohl sie mit dem übrigen Etat voll einverstanden war. Da neben der CDU und der WG auch die Grünen für das Zahlenwerk stimmten, hat die Stadt nun trotzdem einen mehrheitlich beschlossenen Haushalt.

Worum geht es im Streit?

Doch worum geht es im Streit? Vor der Kommunalwahl hatte Rugenberg versichert, dass er das Stadtbürgermeisteramt problemlos und flexibel mit seinen Aufgaben im Unternehmen vereinbaren könne – auch weil seine Kinder in der Firma mehr Verantwortung übernehmen werden. Nun argumentiert er, dass er seine Arbeitszeit im Unternehmen wegen des Bürgermeisteramts nur noch zur Hälfte erfüllen könne und macht dafür einen Verdienstausfall von 30.000 Euro geltend. Mit der Aufwandsentschädigung summieren sich die Stadtbürgermeister-Kosten für den Steuerzahler damit auf knapp 60.000 Euro. Ruegenberg ist Geschäftsführer seines Unternehmens, nach eigenen Angaben inzwischen allerdings als Angestellter und nicht mehr selbstständig.

„Das Thema gehört nicht in die Haushaltssitzung.“

Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG)

Ruegenberg wollte die Debatte zu Beginn der Sitzung ganz unterbinden: „Das ist an dieser Stelle nicht zu diskutieren, denn es gibt noch keine Klarheit über die genaue Ausgestaltung“, und ergänzte, „das Thema gehört nicht in die Haushaltssitzung“. Er äußerte sich im weiteren Verlauf der Sitzung dann auch nicht mehr zum Thema, ebensowenig die Mitglieder seiner Wählergruppe.

Seine Zurückhaltung erklärt sich wohl auch dadurch, dass sich inzwischen die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung in die Causa „Verdienstausfall“ eingeschaltet hat. Fazit ihres Schreibens: Die Aufsicht kündigt Bedenken wegen Rechtsverletzung an, insbesondere gegen die Höhe der Veranschlagung.

Kommunalaufsicht hat Bedenken

Schon vorab hatte der Finanzausschuss gefordert, dass die Verwaltung im Rat die Rechtslage und die Handlungsoptionen des Rats beim Thema Verdienstausfall beleuchtet – was Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Engelmann ausführlich machte. Er informierte den Rat auch darüber, dass die Kommunalaufsicht am Nachmittag ein Schreiben geschickt habe und die Verwaltung es an Sitzungsleiter Ruegenberg weitergegeben habe. „Sinngemäß heißt es darin, dass sie den Verdienstausfall in dieser Höhe nicht einsehen“, schilderte er den sichtlich erstaunten Fraktionen von SPD und Grünen, die anders als die CDU erst in der Sitzung von diesem Schreiben erfuhren.

„Das ist eine verlogene Debatte, es ist ein Tribunal.“

CDU-Fraktionschef Axel Hill

Axel Hill (CDU) plädierte dafür, den Posten trotzdem im Haushalt zu lassen, und sich mit der juristischen Prüfung im Nachgang „emotionslos“ zu beschäftigen. Er warf der SPD „eine verlogene Debatte“ vor, sprach von einem „Tribunal“ und mit Blick auf den früheren Stadtchef Michael Greiner, der Ruegenberg bei der Kommunalwahl unterlegen war, von „einem Stachel, der tief sitzt“.

„Wird aus zeitlich frei und flexibel nun vielleicht dreist und gierig?“

SPD-Fraktionschef Christian Keiper

Thomas Neumann (SPD) erinnerte daran, dass Ruegenberg in seinem „schönen aggressiven Wahlkampf“ versprochen hatte, er sei „zeitlich flexibel und frei durch die Übergabe der Unternehmensleitung an die Nachfolgegeneration“, sodass seine Forderung nach diesen Versprechungen „ausgesprochen unlauter“ sei. Fraktionschef Keiper fragte, ob aus „zeitlich frei und flexibel“ nun vielleicht „dreist und gierig“ werde und aus dem Ehrenamt durch die Hintertür ein Hauptamt. Er erinnerte daran, dass das Durchschnittsgehalt eines Vollzeitbeschäftigten in Deutschland bei 53.760 Euro liegt.

Keiper betonte zugleich: „Finden Termine in der Arbeitszeit statt und sind tatsächlich zu dieser Zeit notwendig und nachgewiesen, liegt es uns fern, den Anspruch auf Verdienstausfall infrage zu stellen“. Allerdings seien durch die Aufwandsentschädigung bereits alle allgemein für das Bürgermeisteramt aufgewendeten Zeiten abgedeckt, also die Beantwortung von Bürgeranfragen persönlich, telefonisch oder per E-Mail, Abstimmungsgespräche in der Verwaltung, Bürgersprechstunden, Sitzungen oder deren Vorbereitung. Pauschal zusätzliche 30.000 Euro zu beanspruchen, sei überzogen. „Bei einem nicht unerheblichen Stundenlohn von 25 Euro wären das 1200 Stunden im Jahr oder 25 Stunden pro Woche an unaufschiebbaren Terminen“.

Volker Kohrs (Grüne) betonte, ein Bürgermeister müsse wissen, dass er sein Amt 24/7 ausübt, und dass es dafür ja auch bereits 29.400 Euro an Aufwandsentschädigung gebe. Eine weitere Forderung in der genannten Höhe sei auch eine „moralische Frage“. Er finde es außerdem befremdlich, dass Ruegenberg über die Jahre die Ineffizienz seiner Vorgänger und der Verwaltung kritisiert habe „und bis jetzt immer noch nicht eingearbeitet ist.“

„Ich bin permanent öffentlich von Roland Ruegenberg mit Lügen und Unwahrheiten konfrontiert.“

Altbürgermeister Michael Greiner (SPD)

Und schließlich platzte Michael Greiner (SPD) der Kragen, weil Ruegenberg in den vergangenen Tagen Medienvertretern gegenüber behauptet hatte, Greiner habe selbst in seiner Amtszeit Verdienstausfall erhalten. „Das ist einfach nicht wahr“. Ob es um den angeblich nicht gegebenen Handschlag am Wahlabend gehe oder die angeblich nicht erfolgte Amtsübergabe, oder Ruegenbergs neueste Aussagen: „Ich bin permanent öffentlich von ihm mit Lügen und Unwahrheiten konfrontiert.“ Wenn der Stadtbürgermeister dann noch drohe zu klagen, wenn der Verdienstausfall nicht in den Haushalt komme, dann fehlten ihm die Worte. „Das gab es hier noch nie.“

Christdemokrat Hill lenkte anschließend den Blick wieder auf die Ratsarbeit, die überwiegend von großem Konsens und Einigkeit geprägt gewesen sei, auch bei den Haushaltsberatungen. „Das kann ich bestätigen, trotz teils unterschiedlicher Standpunkte“, sagte Keiper. „Das Störfeuer kommt nicht aus dem Ratsrund, das muss ich hier öffentlich sagen.“

Im Detail: Ehrenamt und Beruf – wann gibt es Verdienstausfall?

Jeder Inhaber eines öffentlichen Ehrenamtes, der in einem Dienst oder Arbeitsverhältnis steht, hat laut Landesverfassung einen Anspruch auf Ersatz seines nachgewiesenen Verdienstausfalls für die Zeit, die zurAusübung des Ehrenamtes benötigt wird. „Das ist letztlich der Anspruch auf vollständigen Lohnersatz für Rats-und Ausschussmitglieder und auch für Ortsbürgermeister, Beigeordnete und Ortsvorsteher“, erläuterte VG-Bürgermeister Uwe Engelmann den Rechtsrahmen. Der Arbeitgeber stellt dafür die Ausfallzeiten der Kommune in Rechnung.

Ehrenamtliche Bürgermeister sind jedoch laut Rechtslage zunächst gehalten, ihre Aufgaben in ihrer Freizeit zu erbringen. Ein Freistellungsanspruch setzt zwingend voraus, dass diese Aufgaben nicht außerhalb der Arbeitszeiten des Hauptberufs erledigt werden könnten, so Ralph Spiegler, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Im Kommunalbrevier Rheinland-Pfalz heißt es, „dem Wesen einer ehrenamtlichen Tätigkeit entspricht es, dass die Inhaber für ihre Bemühungen keine Gegenleistung erhalten.“ Werde Verdienstausfall beantragt, müsse der Umfang dokumentiert werden. Laut Steuerzahlerbund ist untersagt, einen Verdienstausfall geltend zu machen, wenn Tätigkeiten ebenso regelmäßig und typischerweise außerhalb von Zeiten der Erwerbstätigkeit wahrgenommen werden könnten.

In Rheinland-Pfalz ist nach den geltenden Regelungen und der Rechtsprechung eine Freistellung zu gewähren, wenn eine zeitlich festgelegte Arbeitszeitpflicht mit einer zeitlich festgelegten ehrenamtlichen Tätigkeit zur selben Zeit zusammentrifft und das Ehrenamt nicht außerhalb der Arbeitszeiten erbracht werden kann. Wenn der Ehrenamtler den Termin selbst festlegen kann und dies außerhalb der Arbeitszeit tun könnte, gibt es demnach keine Notwendigkeit für die Befreiung von der arbeitsvertraglichen Verpflichtung.