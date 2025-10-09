Kirche gegen Kreis Streit um Personalkosten beim Kirner Jugendtreff 09.10.2025, 11:00 Uhr

i Zwischen dem Träger des Kirner Jugendtreffs, der evangelischen Kirche, und dem Landkreis kriselt es. Grund ist ein Streit um die Förderung von Personalkosten im Rahmen des Betriebskostenzuschusses. Robert Neuber

Doppelte Förderung fürs Personal? Das geht laut Landrätin Bettina Dickes (CDU) nicht. Michael Heck (Evangelische Kirchengemeinde Kirn) sieht die entsprechende Förderrichtlinie mit Blick auf einen Betriebskostenzuschuss anders.

Das Haus der Offenen Tür (kurz HOT), der Jugendtreff in Kirn unter der Trägerschaft der evangelischen Kirche, steht vor einem finanziellen Problem. Zwischen Kirche und Kreis gebe es einen „Konflikt mit offenem Ausgang“, sagt Michael Heck, Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Kirn, auf Nachfrage unserer Zeitung.







