Doppelte Förderung fürs Personal? Das geht laut Landrätin Bettina Dickes (CDU) nicht. Michael Heck (Evangelische Kirchengemeinde Kirn) sieht die entsprechende Förderrichtlinie mit Blick auf einen Betriebskostenzuschuss anders.
Lesezeit 3 Minuten
Das Haus der Offenen Tür (kurz HOT), der Jugendtreff in Kirn unter der Trägerschaft der evangelischen Kirche, steht vor einem finanziellen Problem. Zwischen Kirche und Kreis gebe es einen „Konflikt mit offenem Ausgang“, sagt Michael Heck, Vorsitzender des Presbyteriums der Evangelischen Kirchengemeinde Kirn, auf Nachfrage unserer Zeitung.