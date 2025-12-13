Ortsbürgermeister wehrt sich Streit um Kita-Übernahme in Neu-Bamberg Josef Nürnberg 13.12.2025, 13:00 Uhr

i Der Verbandsgemeinderat hat im Juli die Übernahme der Betriebsträgerschaft der Kita Zwergenburg in Neu-Bamberg beschlossen. Josef Nürnberg

Im Juli hat der Verbandsgemeinderat beschlossen, die Betriebsträgerschaft für die Kita in Neu-Bamberg zum 1. Januar 2026 übernehmen. Doch nun gibt es Streit darüber.

Das Drehbuch zu einer bitterbösen Komödie könnte nicht besser sein: Am 2. Juli beschloss der Verbandsgemeinderat, die Betriebsträgerschaft für die beiden Kitas der Gemeinden Biebelsheim und Neu-Bamberg zum 1. Januar 2026 zu übernehmen. Dass dies wie vom Rat beschlossen umgesetzt würde, daran glaubte zumindest Neu-Bambergs Ortsbürgermeister Markus Müller noch bis zum 5.







