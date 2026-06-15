Binger Weihnachtsmarkt
Streit über die Entscheidung zum Festplatz 
Auf dem Bürgermeister-Neff-Platz soll unterhalb der Burg Klopp ein Weihnachtsmarkt stattfinden.
Auf dem Bürgermeister-Neff-Platz soll unterhalb der Burg Klopp ein Weihnachtsmarkt stattfinden.
Edgar Daudistel

Im Binger Haupt- und Finanzausschuss wurde über die Platzierung des Weihnachtsmarkts diskutiert. Einen zweiten auf der Burg Klopp wird es nicht geben, die Veranstalter haben kein Interesse mehr. 

Lesezeit 2 Minuten
Erinnerungen an frühere hitzige Debatten wurden wach: Vorwürfe und gegenseitige Schuldzuweisungen prägten die Diskussion – diesmal jedoch nicht im Stadtrat, sondern im Haupt- und Finanzausschuss. Auslöser war die Frage, ob es in diesem Jahr einen zusätzlichen Weihnachtsmarkt im Hof der Burg Klopp geben soll.

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