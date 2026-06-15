Binger Weihnachtsmarkt Streit über die Entscheidung zum Festplatz Edgar Daudistel 15.06.2026, 13:00 Uhr

i Auf dem Bürgermeister-Neff-Platz soll unterhalb der Burg Klopp ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Edgar Daudistel

Im Binger Haupt- und Finanzausschuss wurde über die Platzierung des Weihnachtsmarkts diskutiert. Einen zweiten auf der Burg Klopp wird es nicht geben, die Veranstalter haben kein Interesse mehr.

Erinnerungen an frühere hitzige Debatten wurden wach: Vorwürfe und gegenseitige Schuldzuweisungen prägten die Diskussion – diesmal jedoch nicht im Stadtrat, sondern im Haupt- und Finanzausschuss. Auslöser war die Frage, ob es in diesem Jahr einen zusätzlichen Weihnachtsmarkt im Hof der Burg Klopp geben soll.







Artikel teilen

Artikel teilen