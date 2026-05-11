Mann vorläufig festgenommen Streit löst Polizeieinsatz in Fürfeld aus 11.05.2026, 16:47 Uhr

i Polizeieinsatz in Fürfeld: Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand wurde vorläufig festgenommen. Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Ein Streit verursacht in Fürfeld einen Großeinsatz der Polizei. Ein Mann wird in einem Wohngebäude festgenommen.

Ein Streit hat am Montag, 11. Mai, ab 12.45 Uhr in Fürfeld einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, wie die Polizeidirektion Bad Kreuznach berichtet. Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich demnach anschließend alleine in einem Wohngebäude.







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