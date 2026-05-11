Mann vorläufig festgenommen
Streit löst Polizeieinsatz in Fürfeld aus
Polizeieinsatz in Fürfeld: Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand wurde vorläufig festgenommen.
Polizeieinsatz in Fürfeld: Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand wurde vorläufig festgenommen.
Friso Gentsch/dpa. picture alliance/dpa

Ein Streit verursacht in Fürfeld einen Großeinsatz der Polizei. Ein Mann wird in einem Wohngebäude festgenommen. 

Ein Streit hat am Montag, 11. Mai, ab 12.45 Uhr in Fürfeld einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst, wie die Polizeidirektion Bad Kreuznach berichtet. Ein Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befand sich demnach anschließend alleine in einem Wohngebäude.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren