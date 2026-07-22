Ein Streit eskalierte am Bourger Platz in Bad Kreuznach – und endete mit Pfefferspray, Messern und einer sofortigen Fahndung. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Am Dienstag, 21. Juli, haben sich gegen 17.40 Uhr zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren am Bourger Platz in Bad Kreuznach wegen persönlicher Differenzen gestritten. Laut Polizei versuchten sie, sich gegenseitig mit Pfefferspray und Messern zu verletzen. Einer der Männer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch keiner medizinischen Behandlung bedurften. Beide Beteiligten konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt werden und wurden nach der Sachverhaltsaufnahme entlassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.