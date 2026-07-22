Bourger Platz in Bad Kreuznach
Streit gipfelt in Pfefferspray und Messer
Blaulicht-Symbolbild.
Blaulicht-Symbolbild.
Christoph Soeder/dpa. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Ein Streit eskalierte am Bourger Platz in Bad Kreuznach – und endete mit Pfefferspray, Messern und einer sofortigen Fahndung. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt.

Am Dienstag, 21. Juli, haben sich gegen 17.40 Uhr zwei Männer im Alter von 22 und 26 Jahren am Bourger Platz in Bad Kreuznach wegen persönlicher Differenzen gestritten. Laut Polizei versuchten sie, sich gegenseitig mit Pfefferspray und Messern zu verletzen. Einer der Männer erlitt leichte Verletzungen, die jedoch keiner medizinischen Behandlung bedurften. Beide Beteiligten konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung festgestellt werden und wurden nach der Sachverhaltsaufnahme entlassen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren