Streit eskaliert: Messerangriff in Mannheimer Straße﻿

Zwei Personengruppen, ein Streit und ein Messer: In der Innenstadt ist es am Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Dabei wurde mindestens eine Person verletzt.

Zu einer Körperverletzung mit einem Messer ist es am Donnerstag, 11. Dezember, gegen 18 Uhr in der Mannheimer Straße in Bad Kreuznach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatten sich zwei Personengruppen zunächst lautstark gestritten. Die Gründe für den Konflikt sind derzeit noch unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Streit artete jedoch derart aus, dass sich zwei Personen körperlich angingen, einer der Beschuldigten zog daraufhin ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten leicht.

Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Bei dem Einsatz zückte ein Polizist ein Distanz-Elektro-Impulsgerät, um den Beschuldigten, der mutmaßlich das Messer mit sich führte, zu Boden zu sprechen. Der Betroffene hatte das Messer zu diesem Zeitpunkt nicht mehr bei sich, es wurde allerdings im unmittelbaren Umfeld gefunden, wie im Polizeibericht abschließend zu lesen ist.