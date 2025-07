Im März 2024 hatte sich ein in Bad Kreuznach lebendes Ehepaar komplett zerstritten. Weil er wegen häuslicher Gewalt aus der Wohnung gewiesen worden war, nahm sich der 36-Jährige ungefragt ein Firmenfahrzeug seiner Frau. Das führte erneut zu einer konfliktreichen Begegnung. Das Amtsgericht Bad Kreuznach verurteilte den aserbaidschanischen Familienvater wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs in Tateinheit mit Raub und Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten. Da er bisher nicht vorbestraft war und sozial eingebunden ist, setzte das Gericht die Strafe zur Bewährung aus.

Anklage wegen Diebstahl und Raub

Staatsanwältin Laura Hildebrandt verlas zu Beginn noch einen weiteren Anklagepunkt. Demnach sollte der 36-jährige Kraftfahrer, der jetzt bei seinen Eltern in Köln lebt, den Goldschmuck seiner Frau im Wert von etwa 6000 Euro gestohlen haben. Dieser Sachverhalt wurde durch die Noch-Ehefrau aufgeklärt, die einräumen musste, dass es sich um einen Irrtum ihrerseits gehandelt habe. Sie hatte den Schmuck vermisst, fand ihn aber in ihrer Wohnung wieder. Die Frau erklärte auch, dass sie der Kinder wegen nicht an einer Bestrafung ihres Ehemannes interessiert sei, da man inzwischen eine für alle Beteiligten akzeptable Form des Umgangs miteinander gefunden habe.

Im März letzten Jahres waren dagegen die Fronten zwischen den Ehepartnern verhärtet: Als sie zufällig ihres Mannes in dem Firmenauto ansichtig wurde, verfolgte sie ihn, bis er auf einem Feldweg anhielt. „Ich war wie ein Löwe, ich wollte den Autoschlüssel“, erklärte die Zeugin. Als sie mit der Polizei drohte, nahm ihr der 36-Jährige ihr privates Handy und die Handtasche mit einem Diensthandy weg. Dabei bog er ihr einen Finger um, entriss ihr die Tasche und fuhr davon. Besonders ärgerlich war, dass sich in der Tasche sämtliche Ausweisdokumente und der Geldbeutel der Frau befanden. Die ebenfalls darin befindlichen Krankenkassenkarten der Kinder warf der Ehemann einige Tage nach dem Vorfall seiner Frau in den Briefkasten.

Ehefrau litt unter Angstzuständen

Das Fahrzeug ließ er offen in Langenlonsheim stehen, darin fand die Polizei die zerschnittene Handtasche der Frau. Außerdem hatte der 36-Jährige zwei Reifen an dem Transporter zerstört und nach Angabe der Ehefrau Öl in den Kühlmittelbehälter eingefüllt. Den Inhalt ihrer Handtasche erhielt sie bis auf die beiden Mobiltelefone etwa vier Monate danach von ihrem Mann zurück. Die Situation damals habe sie sehr belastet, sie sei sehr verängstigt gewesen, zeitweise hätten deshalb auch ihre Eltern bei ihr übernachtet, schilderte die Ehefrau. Staatsanwältin Hildebrandt beantragte eine Bewährungsstrafe von 14 Monaten und die Werteinziehung von 1150 Euro von dem Angeklagten für die Handys.

Im Unterschied zu ihr sah Verteidiger Axel Balzer keinen Raub gegeben. Der Angeklagte habe Handys und Tasche nur weggenommen, um zu verhindern, dass seine Frau die Polizei verständigt. Das Schöffengericht mit Richterin Theresa Pleschko ging aber von einem Raub aus, wenn auch von einem minder schweren Fall. Festgestellt wurde im Urteil, dass der 36-Jährige das Auto der Verwahrlosung preisgegeben und die Handtasche zerstört hatte. Zudem sei die Ehefrau durch den Vorfall psychisch stark belastet gewesen. Im Fall des Schmucks wurde der 36-Jährige freigesprochen.