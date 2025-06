Das dürfte ein Rekordwert für Bad Kreuznach sein: 4,2 Promille wurden bei einem Radfahrer am Samstag gemessen. Der 37-jährige Pedaleur war der Polizei am Samstag gegen 17:10 Uhr auf der Bosenheimer Straße aufgefallen. Dort fuhr er Richtung Innenstadt. Weil er so wacklig fuhr, wurde er von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem Mann alkoholbedingte Ausfallserscheinungen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann den Wert von 4,2 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an. Gegen den 37-Jährigen wurde außerdem ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eröffnet.