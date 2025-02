Brand in Kirn Streife löscht Feuer an Kostümgeschäft Sebastian Schmitt 24.02.2025, 14:31 Uhr

i Schnell hatten Polizeibeamte gemeinsam mit der Kirner Feuerwehr den Brand an der Außenwand des Kostümladen gelöscht. Sebastian Schmitt

Nachdem eine Polizeistreife bereits mit dem Feuerlöscher zugange war, löschte die Kirner Feuerwehr die Reste eines Brandes an der Gebäudewand eine Kirner Kostümgeschäftes.

Zu einem Brand auf dem Parkplatz eines Kostümgeschäftes in der Binger Landstraße in Kirn kam es am Samstag gegen 15.43 Uhr. Eine Streife der Polizeiinspektion Kirn traf schnell am Einsatzort ein und konnte das Feuer, das unmittelbar an der Gebäudewand ausgebrochen war, mittels Feuerlöscher löschen.

