Straßenkehrfahrzeug soll Gemeindearbeiter entlasten

Ein Straßenkehrfahrzeug wünscht sich der Ortsbeirat Planig für den Gemeindearbeiter. Weil es oft zu Schmutz in der etwa 50 Meter langen Allee kommt, muss der Mann des Öfteren mit Schaufel und Besen anrücken – was zeitintensiv ist.
Der Ortsbeirat bittet den städtischen Bauhof, den Gemeindearbeiter in seinem Reinigungsauftrag in der Allee mittels Einsatzes eines Straßenkehrfahrzeuges mindestens alles 14 Tage zu unterstützen. Dies beschloss der Ortsbeirat am Montag auf seiner Sitzung einstimmig.