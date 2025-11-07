In Planig wird oft gekehrt Straßenkehrfahrzeug soll Gemeindearbeiter entlasten Josef Nürnberg 07.11.2025, 15:00 Uhr

i Geht es nach dem Ortsbeirat Planig, soll das Straßenkehrfahrzeug des Bauhofs die etwa 50 Meter lange Allee mit kehren, wenn sie ohnehin auf der Mainzer Straße in Planig sauber macht. Josef Nürnberg

Ein Straßenkehrfahrzeug wünscht sich der Ortsbeirat Planig für den Gemeindearbeiter. Weil es oft zu Schmutz in der etwa 50 Meter langen Allee kommt, muss der Mann des Öfteren mit Schaufel und Besen anrücken – was zeitintensiv ist.

Der Ortsbeirat bittet den städtischen Bauhof, den Gemeindearbeiter in seinem Reinigungsauftrag in der Allee mittels Einsatzes eines Straßenkehrfahrzeuges mindestens alles 14 Tage zu unterstützen. Dies beschloss der Ortsbeirat am Montag auf seiner Sitzung einstimmig.







Artikel teilen

Artikel teilen