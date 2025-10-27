Altkleider in Meisenheim Stoff-Container des DRK stehen an bekannten Stellen Roswitha Kexel 27.10.2025, 17:00 Uhr

i Sie besichtigten den Altkleidercontainer-Standort an der Feuerwehr und DRK Rettungswache in Meisenheim: Michael Schaller, Präsident des DRK-Kreisverbandes Bad Kreuznach, der Erste Kreisbeigeordnete Oliver Kohl, der Werkleiter des Abfallwirtschaftsbetriebes AWB, Philipp Geib, und Meisenheims Stadtbürgermeister Reinhold Rabung (von links). Roswitha Kexel

In Meisenheim wurde das Problem der abgebauten Altkleider-Container gelöst – dank einer Kooperation von Abfallwirtschaftsbetrieb, Rotem Kreuz und Diakonie.

Vor einigen Wochen verschwanden innerhalb kurzer Zeit im Stadtgebiet mehrere Altkleidercontainer. Nicht nur in Meisenheim war dies der Fall, sondern auch in anderen Kommunen im Landkreis Bad Kreuznach. Da gerade im Frühjahr und Herbst oftmals eine „Inventur“ im Kleiderschrank angesagt ist, standen einige Menschen vor dem Problem: Wohin mit gebrauchten Kleidern, die noch zu verwerten sind?







