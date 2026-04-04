Westnetz greift an B41 ein Störche sollen nicht auf Hochspannungsmasten bauen Christine Jäckel 04.04.2026, 13:00 Uhr

i In mehrfacher Hinsicht kein ganz ungefährlicher Platz: Auf Strommasten am Kreisel an der B41 bei Bretzenheim nisten auch aktuell wieder Störche. Jens Fink

Die Störche sind zurück, aber nicht alle Paare haben bei der Wahl des Brutplatzes ein glückliches Händchen. Was tun, wenn sie auf Strommasten bauen? Westnetz entfernt Nester an der B41. Anderswo dürfen sie bleiben, es gibt aber Stromschlag-Opfer.

Der Storch ist zurück in Deutschland. Aber es geht ihm wohl wie manch anderem Heimkehrer: Nicht alle sind begeistert, dass die langbeinigen Vögel mit ihren roten Schnäbeln wieder ihren Platz beanspruchen. Jahr für Jahr gibt es Aufregung um einen prominenten Platz, den sich ein Storchenpaar an der B41 ausgesucht hat.







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