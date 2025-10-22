Serie Unser kleines Paradies Stock im Hane: ein steinernes Kallenfelser Adieu 22.10.2025, 14:00 Uhr

i Das war einmal ein Burgturm... der Stock im Hane stellte den äußersten Punkt der Steinkallenfelser Festung über dem Hahnenbach dar. Robert Neuber. Rob

In unserer Serie „Unser (kleines) Paradies“ führen wir zu interessanten, teilweise etwas versteckten und geheimnisvollen Plätzen an der Nahe. Wie zum Beispiel der letzte zugängliche Rest einer uralten Burg bei Kirn.

Das steinerne Adieu ist nicht mehr aufzuhalten: Von der uralten Burg Steinkallenfels bei Kirn ist entweder nichts mehr da, oder man kommt nicht hin. Das betrifft ausgerechnet den Hauptstandort der alten Burg aus dem 12. Jahrhundert, nämlich das Felsmassiv zwischen den Straßen „Im Freihaus“ und „Kallenfelser Hof“.







