Weihnachtliches Schloss Dhaun Stimmungsvoller Advent im Kleinformat Sebastian Schmitt 18.12.2025, 08:00 Uhr

i Klein, aber fein: Der Adventsmarkt auf Schloss Dhaun setzte auf Gemütlichkeit statt Trubel – mit Blick ins winterliche Nahetal. Sebastian Schmitt

Eine Krimilesung sorgte an den Adventswochenenden auf Schloss Dhaun für Spannung. Das große Markttreiben fiel diesmal aus, dafür gab es viele Leckereien und natürlich den herrlichen Ausblick.

Kleine Lichter, alte Mauern und der Fernblick ins Nahetal: Der Adventsmarkt im Innenhof von Schloss Dhaun lockte an den ersten Adventswochenenden zahlreiche Besucher an. Organisiert vom Team um Schlossherrn Rüdiger Lanz und Schwester Karina Dämgen gab es bewusst „Advent light“ – gemütlich, überschaubar und ohne Marktrummel.







Artikel teilen

Artikel teilen