Stimmungsvoller Advent im Kleinformat

Eine Krimilesung sorgte an den Adventswochenenden auf Schloss Dhaun für Spannung. Das große Markttreiben fiel diesmal aus, dafür gab es viele Leckereien und natürlich den herrlichen Ausblick.
Lesezeit 1 Minute
Kleine Lichter, alte Mauern und der Fernblick ins Nahetal: Der Adventsmarkt im Innenhof von Schloss Dhaun lockte an den ersten Adventswochenenden zahlreiche Besucher an. Organisiert vom Team um Schlossherrn Rüdiger Lanz und Schwester Karina Dämgen gab es bewusst „Advent light“ – gemütlich, überschaubar und ohne Marktrummel.