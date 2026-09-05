Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Stille Comeback der Kreuznacher Seehunde
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Kevin Rühle. MRV

Die Steiner-Seehunde sind zurück am Tageslicht. Nach Jahren in einem Lagerraum hat es die Stadt nach rund fünf Jahren geschafft, einen Standort für die berühmte Skulptur von Karl Steiner zu finden. Eine Meisterleistung – ok, das war übertrieben.

Lesezeit 2 Minuten
H äufig gilt man, wenn man bei der Presse ist, als gut informiert. Gestern musste ich aber passen. Von der Einweihung der frisch polierten und nicht mehr länger obdachlosen Seehunde-Skulptur von Bildhauer Karl Steiner am Donnerstag wusste ich nichts.
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