Der Steuerzahlerbund spart nicht mit deutlichen Worten in Richtung des Bad Sobernheimer Stadtbürgermeisters Ruegenberg wegen dessen Geldforderung. Dieses „summierte Salär ist keinem klar denkenden Bürger als Ehrenamt zu verkaufen“, so René Quante.

Der rheinland-pfälzische Bund der Steuerzahler hat sich nun ebenfalls mit der Diskussion um Art und Höhe des von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg geforderten Verdienstausfalls beschäftigt und eine Stellungnahme abgegeben:

„Die Forderung des Stadtbürgermeisters Ruegenberg empfinden wir als völlig überzogen. Das auch einem ehrenamtlichen Bürgermeister neben seiner Aufwandsentschädigung ein Verdienstausfall zustehen kann, hat der Landesgesetzgeber so festgelegt. Kompliziert wird es dann bei der Angemessenheit der Höhe und Darlegung des Verdienstausfalls. Doch richtig absurd wird es für die Steuerzahler, wenn aus der Kombination von Aufwandsentschädigung und Verdienstausfall ein summiertes Salär entsteht, dass man keinem klar denkenden Bürger als ,Ehrenamt‘ verkaufen kann“, schreibt Steuerzahlerbund-Geschäftsführer René Quante.

Geschäftsführer René Quante

Mit fast 60.000 Euro im Jahr gehöre man in Deutschland zu den überdurchschnittlichen Vollzeit-Verdienern, betont er und fragt mit Blick auf die Aufgaben als Stadtchef: „Wo läge dann eigentlich Ruegenbergs ,ehrenamtlicher’ Stundensatz – auf dem Level des Mainzer Oberbürgermeisters oder gar auf dem Niveau eines Landesministers?“

Sofern es korrekt ist, dass Ruegenberg seinen eigenen Arbeitsvertrag als Angestellter der Ruegenberg GmbH und seine Arbeitszeit wegen des Bürgermeisteramts pauschal auf die Hälfte reduziert hat, so mache er es sich definitiv zu einfach, so Quante.

Geschäftsführer René Quante

„Liegen beispielsweise seine Ehrenamts-Tätigkeiten wirklich alle in seiner typischen Arbeitszeit oder hätte er sie nicht auch außerhalb seiner alten Arbeitszeit erbringen können?“, fragt Quante und nennt weitere Punkte: „Entspricht der typische Zeitaufwand seiner Ehrenamts-Tätigkeit wirklich dem dargelegten Verzicht seiner regulären Arbeitszeit? Gibt es dafür irgendeine fundierte Dokumentation oder wird das nur behauptet? Und wenn seine Kinder wirklich Ruegenbergs Aufgaben in der Firma übernehmen, wie genau begründet sich dann der tatsächliche Verdienstausfall? Wäre es nicht auch so gekommen, wäre Ruegenberg nicht Stadtbürgermeister geworden?“

Wenn Ruegenberg vor der Kommunalwahl den Wählern wirklich versichert habe, dass er das Stadtbürgermeisteramt problemlos und flexibel mit seinen Aufgaben im Unternehmen vereinbaren könne, stößt das umso bitterer auf. „Hier hätte er im Wort stehen können und sollen. Das wäre er seinen Wählern schuldig gewesen.“

Geschäftsführer René Quante

Auch in kleinen Kommunen sei es wichtig, „dass Politiker den Bürgern nicht den Eindruck vermitteln, dass eine Raffke-Mentalität vorherrscht. Denn das wäre ein Bärendienst an der Demokratie. Wir rufen Stadtbürgermeister Ruegenberg daher auf in sich zu gehen und seine Ansprüche auf den Verdienstausfall gründlichst zu überdenken“, fordert der Bund der Steuerzahler.