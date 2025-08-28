Zum 17. Mal haben Volksbank und Olympischer Sportbund Vereine an der Nahe für spezielle Aktivitäten ausgezeichnet: Preisträger waren der KTC Kreuznach, der TSV Hargesheim, die Monzinger Cheerleader sowie in Sommerloch der SV und die Hüttenkracher.

Mit den „Sternen des Sports“ konnten auch in diesem Jahr Vereine aus der Naheland-Region eine besondere Ehrung entgegennehmen. Mit diesem Preis ehren die Volksbanken-Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) Sportvereine, die sich „in besonderem Maße für Sport-übergreifende Ziele“ engagieren.

Dabei werden die „Sterne des Sports“ in Bronze auf regionaler Ebene vergeben. Die Preisträger haben im Wettbewerb dann noch die Möglichkeit, auf Landesebene einen Silbernen und auf Bundesebene einen Goldenen Stern des Sports zu erringen.

In der Filiale in der Salinenstraße ehrten die Verantwortlichen des Geldinstituts die drei Erstplatzierten des von der Volksbank bereits zum 17. Male unterstützten Wettbewerbs. „Es ist uns eine Freude, diese Auszeichnung zu vergeben. Indem wir die Sportvereine unterstützen, können wir viel bewirken“, betonte Patrick Miljes, Vorstandvorsitzender der Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück. „Wir wissen um die gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts“, bekräftigte Filialleiter Adrian Hennen.

Inklusive Sportangebote ausgezeichnet

Einen großen Stern in Bronze sowie das Preisgeld von 1000 Euro nahmen Vereinsvertreter des 1. KTC Bad Kreuznach entgegen. Sein inklusives Sportangebot und der verständnisvolle Umgang mit Kindern mit Beeinträchtigungen hatten die Preisverleiher überzeugt. Besonders im Fokus steht das Projekt „ZirkusSpaßSport für alle“, an dem auch Kinder mit Handicaps Formen der Akrobatik, Jonglage oder Feuerartistik ausüben können. Neben Zirkusport und hier etwa einem Ferienprogramm für 200 Kinder bietet der Verein Rollsport, barrierefreien Abenteuersport und Teamspiele an und beweist damit, dass Inklusion in vielen Bereichen möglich ist, lobte Miljes dieses „großartige Angebot des KTC“.

Zudem würdigte die Volksbank das Engagement des TSV Hargesheim, das sie mit einem kleinen Bronzenen Stern und 750 Euro Preisgeld honorierte. Im Umkreis von 60 Kilometern ist der TSV der einzige Verein, der ein „Inklusives Fußballtraining“ für Kinder und junge Erwachsene mit Beeinträchtigungen anbietet. In dem seit September 2023 angebotenen Training sind bereits 15 Fußballer im Alter von 10 bis 25 Jahren aktiv.

Jeden Sportler nach individuellen Fähigkeiten fördern

Platz drei und damit einen kleinen Bronzenen Stern sowie ein Preisgeld von 500 Euro errangen die FCM Cheerleader des TuS Monzingen für ihr Projekt „Ready okay – Let`s go FCM“. Den Trainern des Vereins ist es wichtig, jeden Aktiven anhand seiner Fähigkeiten und seinem eigenen Tempo zu fördern. Jedem Sportler werden in einer gelebten Gemeinschaft Kraft, Koordination und Beweglichkeit vermittelt, würdigte die Volksbank das besondere Engagement der Cheerleader.

Über einen mit 250 Euro dotierten Sonderpreis der Volksbank konnten sich zudem die Verantwortlichen des SV Sommerloch und die „Hüttenkracher“ freuen. Sie hatten ein Fest für Jung und Alt mit Bobbycar-Rennen sowie Rennfahrten in selbst gebauten Seifenkisten organisiert. Aufgrund der großen Resonanz wird der SV dieses Generationen-übergreifende Ereignis am 3. Oktober wieder ausrichten.