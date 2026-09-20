Zum „Parking Day“ wurde in diesem Jahr die Kirschsteinanlage ausgesucht. Die Veranstalter belegten unter Teilnahme der Stadtverwaltung die Parkplätze, um zu zeigen, dass weniger Platz für Autos angebracht wäre.
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Zahlreiche öffentliche Flächen der Stadt, die derzeit noch als Parkflächen genutzt werden, sollten zu begrünten Treffpunkten umgestaltet werden. Dies betonen die Veranstalter des bundesweiten Parking Day, an dem sich erneut der Verkehrsclub Deutschland (VCD) und die Stadtverwaltung sowie Initiativen aus den Bereichen Umwelt und Soziales beteiligten.