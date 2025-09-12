Der Kreuznacher Kulturausschuss behandelte die notwendige Sanierung der Gedenkstele für Jeanette van Recum im Schlosspark. Hier muss mit rund 40.000 Euro gerechnet werden. Der Denkmalschutz würde einen Teil davon tragen.

Gut drei Stunden dauerte die Sitzung des Kulturausschusses – und das auch nur, weil sich der Ausschuss dafür entschied abzubrechen und einige Berichte aus den kulturellen Einrichtungen (Schlossparkmuseum/Römerhalle und Museum für Puppentheaterkultur) auf die kommende Sitzung zu verschieben. Waren zu Beginn der Sitzung 15 Ausschussmitglieder anwesend, hatten am Ende nur noch acht genügend Sitzfleisch, um dem Vortrag von Stadtarchivarin Franziska Blum-Gabelmann zur „Zukunft der Erinnerungskultur“ in der Stadt zuzuhören.

AfD-Mitglieder verlassen bei „Erinnerungskultur“ den Saal

War es möglicherweise Desinteresse an diesem Thema oder vielleicht andere Termine: Just als Blum-Gabelmann mit ihrem Vortrag begann, verließen die beiden AfD-Mitglieder des Ausschusses, Jörg Fechner und Tobias Schulz, den Sitzungssaal. Wie wichtig das Thema ist, machte auch Dezernent Markus Schlosser (parteilos) deutlich, der erstmals eine Sitzung des Kulturausschusses leitete. „Wir werden das Thema in der nächsten Sitzung des Kulturausschusses nicht am Ende, sondern als ersten Tagesordnungspunkt behandeln“, versprach er.

Archivarin Blum-Gabelmann beklagt Personalnöte

Die Archivarin erinnerte daran, dass die Stadt derzeit drei Gedenktage, den 27. Januar (Befreiung KZ Auschwitz), den 9. November (Reichspogromnacht) und den Volkstrauertag hat. „Mit den Stolpersteinen gehen wir in den öffentlichen Raum, da muss die Recherche stimmen. Hier arbeitet das Stadtarchiv eng mit Schulen zusammen.“ Blum-Gabelmann unterstrich, dass die Recherche oft mühsam sei und es dem Archiv hierfür an Personal fehle. Zudem machte sie deutlich, dass die Erinnerungskultur auch Menschen in den Blick nehmen muss, die aufgrund ihres Glaubens, sexueller Neigung oder politischen Einstellung verfolgt wurden.

Auch Geld aus Kauzenburg-Stiftung stünde bereit

Die Gedenksäule für Jeanette van Recum im Schlosspark befindet sich in einem stark geschädigten Zustand und muss dringend restauriert werden. 2020 sollte die Säule bereits restauriert werden. Damals verhinderten die Kosten von 20.000 Euro die Umsetzung. „Heute liegen wir beim doppelten Betrag“, informierte Kulturamts-Leiterin Grit Gigga. Der Standort der Säule ist bei Führungen ein Haltepunkt, rührt doch die Geschichte der im Kindbett verstorbenen Jeanette van Recum die Teilnehmer an. Der Förderverein Klein-Venedig Bohème stellte daher den Antrag auf Restaurierung. Die untere Denkmalschutzbehörde hat zwischenzeitlich Fördermittel in Höhe von 50 Prozent der anfallenden Kosten in Aussicht gestellt, außerdem wäre eine Finanzierung über die der Stadt zur Verfügung stehenden Mittel aus der in Liquidation befindlichen Kauzenburg-Stiftung möglich. Laut Gutachter belaufen sich die Kosten auf 41.000 Euro.

Schon Ex-OB Andreas Ludwig hatte anlässlich der Geburt seines zweiten Kindes zu Spenden für die Säule aufgerufen. Damals kamen 20.000 Euro zusammen, mit denen die Stele renoviert wurde. Eine Überdachung oder Translation zum Schutz der Säule komme wahrscheinlich aus Gründen des Denkmalschutzes nicht infrage, mutmaßte der Leiter des Schlossparkmuseums, Marco van Bel.