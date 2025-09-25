Kunstwerk in Planig eingeweiht Steinskulptur an der Feuerwache verbindet die Elemente Josef Nürnberg 25.09.2025, 12:00 Uhr

i Das Künstlerpaar Livia Kubach und Michael Kropp hat im Rahmen Kunst am Bau für die Feuerwache Ost eine Steinskulptur aus zwei Elementen mit Anklängen an Feuer und Wasser geschaffen. Peter Steinbnrecher (rechts), Löschbezirksführer Ost hatte gleich den praktischen Teil des Elementes Wasser als Sektkühler erkannt. Josef Nürnberg

Eine Steinskulptur des Künstlerpaares Livia Kubach und Michael Kropp ist an der Feuerwache Ost in Planig eingeweiht worden. Das Kunstwerk soll die beiden Elemente Feuer und Wasser verkörpern – und zur Interaktion einladen.

Passender als die Steinskulptur der Künstler Livia Kubach und Michael Kropp könnte ein Kunstwerk an einer Feuerwache wie der in Planig kaum sein. Die Skulptur, die im Rahmen von der Aktion „Kunst am Bau“ geschaffen wurde, verbindet nämlich Feuer und Wasser – Elemente, mit denen gerade Feuerwehrleute immer wieder zu tun haben.







