BSW-Kandidatin bei 3,3 Prozent Steimle: „Die Friedenstaube ist aus Parlament geflogen“ 24.02.2025, 15:07 Uhr

i Bianca Steimle holte mit dem BSW 3,3 Prozent der Stimmen. Bei den Zweistimmen waren es 4,3 Prozent. Rainer Gräff

Lange sah es so aus, als ob das BSW den Sprung in den Bundestag schafft, in der Nacht zum Montag folgte dann die Ernüchterung: Es hat nicht geklappt. So bewertet Bianca Steimle, Kandidatin im Wahlkreis 200, die Lage.

Mit einem guten Gefühl ging es für Bianca Steimle, Direktkandidatin für das BSW ( Bündnis Sahra Wagenknecht – Vernunft und Gerechtigkeit), im Wahlkreis 200 am Sonntagabend ins Bett. Es sah so aus, als ob es die neue Partei in den Bundestag schaffen würde.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen