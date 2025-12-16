Steht Gemeinschaftsprojekt in Monzingen vor dem Aus?

Lange wurde an Kooperationsmodellen gebastelt, dann schien das Gemeinschaftsprojekt für die Monzinger Wehr und den Kreis-Katastrophenschutz in trockenen Tüchern. Doch jetzt hakt es bei der Finanzierung – und der Kreis will neu entscheiden.
Lesezeit 5 Minuten
Wann bekommt die Feuerwehr Monzingen endlich ihr neues Feuerwehrhaus? Ende 2022 hatte die Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan Schiffbruch erlitten mit der Idee, in Monzingen gemeinsam mit der VG Kirner Land und dem Kreis eine feuerwehrtechnische Zentrale nach Rüdesheimer Vorbild einzurichten – doch letztlich wollten die Kirner nicht.