Feuerwehrhaus für Kreis und VG Steht Gemeinschaftsprojekt in Monzingen vor dem Aus? Rainer Gräff

Silke Jungbluth-Sepp 16.12.2025, 19:00 Uhr

i Das Feuerwehrhaus in Monzingen ist marode. Doch der gemeinsame Neubau mit dem Kreis-Katastrophenschutz steht nun wieder in Frage. Problem: 2026 bekommen die Monzinger zwei neue Feuerwehrfahrzeuge, die zu groß für die Garagen im Altbau sind. Bernd Hey. Bernd Hey.

Lange wurde an Kooperationsmodellen gebastelt, dann schien das Gemeinschaftsprojekt für die Monzinger Wehr und den Kreis-Katastrophenschutz in trockenen Tüchern. Doch jetzt hakt es bei der Finanzierung – und der Kreis will neu entscheiden.

Wann bekommt die Feuerwehr Monzingen endlich ihr neues Feuerwehrhaus? Ende 2022 hatte die Verbandsgemeinde (VG) Nahe-Glan Schiffbruch erlitten mit der Idee, in Monzingen gemeinsam mit der VG Kirner Land und dem Kreis eine feuerwehrtechnische Zentrale nach Rüdesheimer Vorbild einzurichten – doch letztlich wollten die Kirner nicht.







