Nach mehr als zehn Jahren hören Jan Glaab und Peter Hübner als Geschäftsführer der charmanten Weinstube im Altbau auf. Sie suchen einen Nachfolger für ihr kleines Juwel in der Altstadt – und sind vorsichtig optimistisch.
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Steht die Nahewein-Vinothek im Dienheimer Hof vor dem Aus? Diese Frage mag man sich stellen, schaut man auf die Internetseite der Weinstube, denn dort findet sich seit Kurzem die Stellenausschreibung für einen oder mehrere neue Geschäftsführer. Der Grund: Die Betreiber Jan Glaab und Peter Hübner hören auf, voraussichtlich im nächsten Frühjahr.