Alte Debatte gewinnt an Fahrt Steht die Abgabe des Kreuznacher Jugendamtes bevor? Cordula Kabasch 29.10.2026, 08:00 Uhr

i Das Rathaus am Kornmarkt ist Sitz des Bad Kreuznacher Jugendamtes. Wird es weiter bei der Stadt bleiben oder zum Kreis wechseln? Die Entscheidung darüber könnte schon bald fallen. Marian Ristow

Wird das Bad Kreuznacher Jugendamt an den Kreis abgegeben? Die Debatte darüber läuft seit Jahren. Der Kreis will sich nicht stärker an den Kosten beteiligen. So sieht es eine Beschlussvorlage der Verwaltung für die Kreistagssitzung vor.

. Steht das Bad Kreuznacher Jugendamt kurz vor seiner Abgabe an den Kreis? Das wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Am vergangenen Dienstag informierte Landrätin Bettina Dickes in einer nicht öffentlichen Veranstaltung Kreis- und Stadtratsmitglieder sowie Mitglieder des Kreisjugendhilfeausschusses darüber, dass der Kreis laut einer Beschlussvorlage einer stärkeren Beteiligung an den Kosten des städtischen Jugendamtes eine Absage erteilen ...







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