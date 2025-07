Der Kreistag hat in seiner jüngsten Sitzung in Ingelheim den Ersten Kreisbeigeordneten neu gewählt. Einziger Bewerber war der Amtsinhaber Steffen Wolf – und die Zustimmung überwältigend. Der künftige Landrat Thomas Barth ist voll des Lobes.

Der Kreistag in Ingelheim hat den Ersten Kreisbeigeordneten gewählt. Und w ie erwartet wurde der bisherige Erste Kreisbeigeordnete Steffen Wolf (SPD) von den Mitgliedern wiedergewählt. Das Votum fiel mit 40 Ja- und zwei Nein-Stimmen überwältigend klar aus.

Steffen Wolf hat das Amt seit acht Jahren inne. Einen Gegenkandidat gab es nicht. Bereits am Abend der Landratswahl wurden die Weichen für die Wiederwahl gestellt. Die Fraktionsvorsitzenden von CDU, Oliver Wernersbach und SPD, Ralf Spiegler, sagten: „Sie werden ein tolles Team sein und mit der Koalition im Rücken wird es laufen im Landkreis.“

Der zukünftige Landrat Thomas Barth (CDU) der bei der Stichwahl gegen Steffen Wolf die Landratswahl klar gewonnen hatte, schlug Wolf für die Koalition aus CDU, SPD und FWG vor. Der Wahlvorschlag sei von der Koalition aber auch von ihm persönlich. Der Beigeordnete habe in den letzten acht Jahren eine hervorragende Arbeit geleistet. „Er hat sich nach der Landratswahl als sehr menschlicher und loyaler Mensch und jetzt auch bald als Kollege erwiesen.“ Barth freut sich auf die Zusammenarbeit. Gemeinsam werden sie den Landkreis nach vorne bringen. Dabei sei die Verwaltungserfahrung des Beigeordneten sehr wichtig.

Minutenlanger Applaus

Als das überragende Ergebnis von Almut Schultheiß-Lehn (CDU), die in Vertretung für die erkrankte Landrätin Dorothea Schäfer den Vorsitz hat, verkündet wurde, brandete minutenlanger Applaus auf. Auf die Frage, „Nimmst du die Wahl an“, kam ohne Zögern die von allen erwartete Antwort: „Ich nehme die Wahl an.“ Die Wahl bedeute für ihn viel, sagte Wolf gerührt. Denn das Jahr sei ereignisreich gewesen. „Ich bin stolz bei der Kreisverwaltung zu arbeiten und stolz Beigeordneter zu sein“, sagte der Sozialdemokrat.

Steffen Wolf ist 45 Jahr alt, verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Jugenheim. Seine Verwaltungslaufbahn begann nach Abitur und Zivildienst beim Arbeiter-Samariter-Bund. Die Ausbildung erfolgte in der Verbandsgemeinde Nieder-Olm und dem Studium an der Fachhochschule Mayen mit Abschluss Diplom-Verwaltungswirt. Seit 2005 ist er in der Kreisverwaltung Mainz-Bingen tätig – zuletzt als Leiter der Abteilung „Sicherheit und Ordnung/Kommunalaufsicht“.

Lange kommunalpolitische Erfahrung

Als Stellvertreter der Landrätin hat Wolf die Leitung des Geschäftsbereichs II – mit zentralen Aufgabenbereichen wie Bauen und Umwelt, dem Umwelt- und Energieberatungszentrum, dem ÖPNV, der Schülerbeförderung sowie der Verantwortung für sämtliche weiterführenden Schulen im Landkreis. Auch das Gebäudemanagement, die Kreis-Wohnungsbau-Gesellschaft und die Vorbereitungen zur Bundesgartenschau 2029 liegen in seiner Hand. Politisch engagiert er sich seit 2006 als aktives SPD-Mitglied. In Jugenheim war er viele Jahre als Ortsvereinsvorsitzender und als Erster Beigeordneter aktiv. Seit 2009 gehört er dem Verbandsgemeinderat Nieder-Olm an und führt dort seit 2011 die SPD-Fraktion.

Mit fundierter Verwaltungserfahrung und politischer Verankerung bringt Wolf alle Voraussetzungen mit, um die Zukunft des Landkreises Mainz-Bingen verantwortungsvoll und engagiert mitzugestalten.