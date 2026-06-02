Um Kreuznach verdient gemacht 
Steffen Kaul mit Ehrenmedaille der Stadt ausgezeichnet
OB Emanuel Letz (links) überreichte Steffen Kaul die Verdienstmedaille der Stadt Bad Kreuznach.
OB Emanuel Letz (links) überreichte Steffen Kaul die Verdienstmedaille der Stadt Bad Kreuznach.
NORBERT KRUPP. Norbert Krupp

Seiner Leidenschaft für die Kreuznacher Stadtgeschichte frönt Steffen Kaul seit Jahrzehnten. Vieles hat der Feuerwehrmann und Heimatforscher der Nachwelt bewahrt, was ohne ihn längst verloren wäre. Dafür bekam er jetzt die Ehrenmedaille der Stadt. 

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Als Feuerwehrmann hat er Menschenleben gerettet, als Heimatforscher hat er zahllose Fotos, Dokumente und Exponate aus der Kreuznacher Vergangenheit für die Zukunft gesichert: Der 64-jährige Steffen Kaul wurde mit der Verdienstmedaille der Stadt Bad Kreuznach ausgezeichnet.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerZeitgeschichte

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