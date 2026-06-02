Seiner Leidenschaft für die Kreuznacher Stadtgeschichte frönt Steffen Kaul seit Jahrzehnten. Vieles hat der Feuerwehrmann und Heimatforscher der Nachwelt bewahrt, was ohne ihn längst verloren wäre. Dafür bekam er jetzt die Ehrenmedaille der Stadt.
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Als Feuerwehrmann hat er Menschenleben gerettet, als Heimatforscher hat er zahllose Fotos, Dokumente und Exponate aus der Kreuznacher Vergangenheit für die Zukunft gesichert: Der 64-jährige Steffen Kaul wurde mit der Verdienstmedaille der Stadt Bad Kreuznach ausgezeichnet.