Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s not? Beim traditionsreichen Heizungs- und Sanitärbaubetrieb Gangluff in Bad Kreuznach würde man sich ein Pflichtpraktikum im Handwerk wünschen.
Steffen Gangluff kann sich daran erinnern, dass er einst Udo Bausch, den Dezernenten für Wirtschaftsförderung, bei einer zufälligen Begegnung ansprach, der aber mit der Achsel zuckte: „Gangluff? Nie gehört.“ Und weder Bausch noch irgendein anderer der gut dotierten lokalen Wirtschaftsförderer, ob Stadt- oder Kreisverwaltung, habe sich je bei ihm blicken lassen.