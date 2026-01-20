Handwerk der Nahe: Wo hakt´s? Steffen Gangluff: „Wirtschaftsförderer? Nie gesehen“ Robert Neuber 20.01.2026, 18:00 Uhr

i Geschäftsführer Steffen Gangluff (von links), Projektleiter Wolfgang Gerhardt und Prokurist Arthur Gross sorgen dafür, dass in der Region anständige Heiz- und Sanitäranlagen gebaut werden. Und sie wissen auch, wo es hakt. Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s not? Beim traditionsreichen Heizungs- und Sanitärbaubetrieb Gangluff in Bad Kreuznach würde man sich ein Pflichtpraktikum im Handwerk wünschen.

Steffen Gangluff kann sich daran erinnern, dass er einst Udo Bausch, den Dezernenten für Wirtschaftsförderung, bei einer zufälligen Begegnung ansprach, der aber mit der Achsel zuckte: „Gangluff? Nie gehört.“ Und weder Bausch noch irgendein anderer der gut dotierten lokalen Wirtschaftsförderer, ob Stadt- oder Kreisverwaltung, habe sich je bei ihm blicken lassen.







Artikel teilen

Artikel teilen