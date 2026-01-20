Handwerk der Nahe: Wo hakt´s?
Steffen Gangluff: „Wirtschaftsförderer? Nie gesehen“
Geschäftsführer Steffen Gangluff (von links), Projektleiter Wolfgang Gerhardt und Prokurist Arthur Gross sorgen dafür, dass in der Region anständige Heiz- und Sanitäranlagen gebaut werden. Und sie wissen auch, wo es hakt.
Robert Neuber

Mittelständisches Handwerk an der Nahe: Wir sprechen mit lokalen Machern. Was läuft gut, wo tut’s not? Beim traditionsreichen Heizungs- und Sanitärbaubetrieb Gangluff in Bad Kreuznach würde man sich ein Pflichtpraktikum im Handwerk wünschen. 

Lesezeit 3 Minuten
Steffen Gangluff kann sich daran erinnern, dass er einst Udo Bausch, den Dezernenten für Wirtschaftsförderung, bei einer zufälligen Begegnung ansprach, der aber mit der Achsel zuckte: „Gangluff? Nie gehört.“ Und weder Bausch noch irgendein anderer der gut dotierten lokalen Wirtschaftsförderer, ob Stadt- oder Kreisverwaltung, habe sich je bei ihm blicken lassen.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region