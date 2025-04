Mehr als nur Zahlen stellte Forstrevierleiterin Susan Nestler dem Rat der Ortsgemeinde Staudernheim vor. Was weshalb getan werden soll, stand im Zentrum ihrer Erläuterungen. Dass eine beachtliche Fläche des Gemeindewaldes aus der Bewirtschaftung herausgenommen worden ist, war auf der Karte deutlich zu erkennen. Dass es sich dabei um ökonomisch weniger attraktive Teile des Staudernheimer Waldes handle, mindere nicht den ökologischen Nutzen, betonte Nestler. So ist die Beteiligung Staudernheims am „Klimaangepassten Waldmanagement“, einem Programm des Bundes, auch wirtschaftlich attraktiv. Die Staudernheimer haben, das erfuhr Rolf Kehl, in dessen Zeit als Bürgermeister der Einstieg in das Programm fiel, in diesen drei Jahren 66.000 Euro zurücklegen können.

Forstwirtschaftsplan vorgestellt

Nicht ganz spiegelt sich der Forstwirtschaftsplan im Haushalt. Ist er doch auf drei Jahre angelegt. Der längere Zeitraum ermögliche es der Waldwirtschaft, mit weniger Eingriffen die erforderlichen Maßnahmen im Wald zu bewerkstelligen. Es gebe also weniger Irritationen, wie Bürgermeister Philipp Geib befand. Geib, zudem Vorsitzender der Staudernheimer Jagdgenossenschaft dürfte das wohl wissen. Besonders mit dem Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen pro Hektar, die wesentlich eigene Lebensräume darstellen, ist ein Schritt zu einer Sicherung von Vielfalt von Tieren und Pflanzen gemacht worden. Eine Investition in die Zukunft, die der Rat einstimmig begrüßte.

Gefährliche Hunde werden viel teurer

Über die nahe Zukunft, im kommenden Haushalt skizziert, wurde ebenfalls einstimmig entschieden. Da konnte der Rat auf die solide Vorarbeit und Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses bauen. So will man, wie empfohlen, in diesem Jahr nicht an der Schraube der Grund- und Gewerbesteuer zu drehen. Einzig die seit Jahren unveränderte Hundesteuer soll angehoben werden. Für den ersten Hund sind somit in Zukunft 100 Euro, für den zweiten 150 und für jeden weiteren Hund 200 Euro im Jahr vorgesehen. „Gefährliche“ Hunde unterliegen einer eigenen Einschätzung, von deren Steuer - 600, 1200 und 1800 Euro -, dürfte zugleich eine deutliche Lenkungswirkung ausgehen.

Die Belastbarkeit der Staudernheimer Finanzen waren ausgiebig im Ausschuss erörtert worden. Wo kann gespart werden, was ist durch Eigenleistung ersetzbar, wo sind Synergien nutzbar? Die Anstrengungen der Gemeinde müssen erkennbar sein, fordert die Aufsicht. Dazu dürfte die Liste, bei der mehr als 600.00 Euro gestrichen, aufgehoben und aufgeschoben worden waren, einen beachtlichen Nachweis darstellen, so Geib. Wie sich der Bedarf entwickeln werde, wenn etwa die Erweiterung des Kindergartens notwendig werde, stehe noch dahin. Ohne Nachtragshaushalt, da war sich Kehl sicher, werde es auf keinen Fall gehen.

Land lässt Gemeinden strukturell unterversorgt

Darüber hinaus sind es Förderprogramme, die den Haushalt entlasten können. So hat die Ortsgemeinde selbstverständlich auch am Entschuldungsprogramm des Landes (PEK-RP) teilgenommen und einen Betrag von rund 400.000 Euro zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde erhalten. So wünschenswert jede Entlastung begrüßt werde, befand Ex-Bürgermeister Franz Seiß, nach drei Jahren sei sie verbraucht. An dem Befund, dass die Gemeinden strukturell unterversorgt seien, würden sie nichts ändern. Ein Standardsatz, der sich seit Jahren leider unverändert wiederholen ließe. Die Kosten addieren sich.

Neues Bestattungsrecht nimmt Kommunen Einnahmen

Egal, wie man zur geplanten Liberalisierung des Bestattungsrechts stehe, es seien die Kommunen, die bei gleichbleibenden Kosten auf geringeren Einnahmen sitzen bleiben, stimmte SPD-Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Grimm ein. Da ist er ganz Kommunalpolitiker. Auch was die Entscheidungen der Landespolitik die Gemeinde kosten und kosten werden, hat er genau errechnet. „Das Defizit beträgt von 2023 bis 2028 zwischen 170.000 und 201.000 Euro“, sagte er und betonte, dass bei diesen Entscheidungen für die Gemeinde absolut „keine Einsparmöglichkeiten“ in Sicht sind. Kein Wunder, dass CDU-Fraktionsvorsitzender, Rolf Kehl Grimms Deutlichkeit ebenso deutlich begrüßte.