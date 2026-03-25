In Staudernheim geht es beim neuen Baugebiet „In den Neunviertel“ voran. Die VG-Werke wollen dort Ende Mai mit dem Bau von Kanalisation und Wasserleitungen beginnen. In Seesbach soll das Leitungsnetz auf 500 Metern Länge erneuert werden.
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Das Staudernheimer Baugebiet „In den Neunviertel“ kann erschlossen werden. Die Ortsgemeinde plant dort gemeinsam mit der Volksband Rhein-Nahe-Hunsrück 49 Bauplätze. Das Baugebiet liegt an der Kreisstraße 61 im Osten von Staudernheim in Richtung Boos.Nun liegt die vorläufige wasserrechtliche Genehmigung vor, so dass die VG-Werke mit dem Bau der Wasserleitungen und der Kanalisation beginnen kann, wie der VG-Beigeordnete Ron Budschat (CDU) in der ...