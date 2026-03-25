VG-Werke bauen Leitungen Staudernheimer Baugebiet kann erschlossen werden Silke Jungbluth-Sepp 25.03.2026, 11:00 Uhr

i Das neue Staudernheimer Baugebiet soll nun erschlossen werden. Ortsgemeinde und Volksbank Rhein-Nahe-Hunsrück planen hier 49 Bauplätze. Die Linie, an der durch das stärkere Grün die aktuelle landwirtschaftliche Nutzung erkennbar ist, bildet das Ende des bisher erschlossenen Teils des Neubaugebiets „In den Neunviertel“. Wilhelm Meyer

In Staudernheim geht es beim neuen Baugebiet „In den Neunviertel“ voran. Die VG-Werke wollen dort Ende Mai mit dem Bau von Kanalisation und Wasserleitungen beginnen. In Seesbach soll das Leitungsnetz auf 500 Metern Länge erneuert werden.

Das Staudernheimer Baugebiet „In den Neunviertel“ kann erschlossen werden. Die Ortsgemeinde plant dort gemeinsam mit der Volksband Rhein-Nahe-Hunsrück 49 Bauplätze. Das Baugebiet liegt an der Kreisstraße 61 im Osten von Staudernheim in Richtung Boos.Nun liegt die vorläufige wasserrechtliche Genehmigung vor, so dass die VG-Werke mit dem Bau der Wasserleitungen und der Kanalisation beginnen kann, wie der VG-Beigeordnete Ron Budschat (CDU) in der ...







Artikel teilen

Artikel teilen