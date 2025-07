Die unendliche Geschichte des Abrisshauses im Staudernheimer Baugebiet Am Ursberg geht weiter. Weil der Kreis durch den nur teilweise zurückgebauten Rohbau Gefahren sieht, ordnete er Sofortvollzug an. Den kassierte nun das Verwaltungsgericht.

Der Rohbau im Staudernheimer Baugebiet Am Ursberg ist auch fast zwei Monate nach dem missglückten ersten Abrissversuch Mitte Mai nicht komplett abgetragen. Die Stützmauern im unteren Teil zum Nachbargrundstück der Familie Schappert stehen ebenfalls noch. Sie können erst dann mit schwerem Baugerät erreicht werden, wenn Bauschutt abgefahren und die Überreste des Gebäudes zurückgebaut sind.

Nachdem die Abrissarbeiten kurz nach ihrem Beginn weitgehend zum Erliegen gekommen waren, hatte die Kreisverwaltung bereits am 30. Mai eine baurechtliche Verfügung mit Sofortvollzug gegen den Bauherrn des Abrisshauses in Staudernheim auf den Weg gebracht, wie Kreis-Pressesprecherin Simone Mager informiert.

Kreis verliert vor Verwaltungsgericht

Die Verfügung war demnach erlassen worden, nachdem bei einer Ortsbesichtigung durch die Baukontrolleure der Kreisverwaltung und Vertreter der Ortsgemeinde der Verdacht aufkam, dass durch den Abbruch des Wohngebäudes in der Straße „Am Ursberg 18“ ein erhöhter Hangdruck auf nicht mehr ausgesteifte Bauteile entstehen könnte. „Es wurde befürchtet, dass im Falle eines Versagens der Straßenbaukörper beschädigt werden könnte.“

Gegen den Sofortvollzug der Anordnung hatte der Bauherr vor dem Verwaltungsgericht Koblenz allerdings Widerspruch eingelegt – und hatte damit Erfolg. Die Gerichtsentscheidung ist am 1. Juli gefallen. „Das Gericht stellte fest, dass für diese tatsächliche Gefahrenbewertung keine Berechnungen durch einen Statiker oder Gutachten eines Bodengutachters vorlagen, weshalb die Vermutungen der Baufachleute des Bauamtes als nicht ausreichend für sofortiges Einschreiten erachtet wurden“, so Mager. Das Verwaltungsgericht Koblenz habe in seiner Entscheidung die Anordnung der sofortigen Vollziehung folglich als formell rechtswidrig gewertet.

Kreisrechtsausschuss wird eingeschaltet

Die Bauaufsicht der Kreisverwaltung prüft nach ihren Angaben nun, ob dem Widerspruch des Bauherrn abgeholfen werden kann und ob die Verfügung zurückgenommen werden muss. „Da die Behörden weiterhin die Gefahr eines Böschungsbruchs sehen, wird der Fall an den Kreisrechtsausschuss weitergeleitet. Dieser muss entscheiden, ob der Bauherr zum Nachweis der Standsicherheit des Straßenbaukörpers und/oder zu geeigneten Sicherungsmaßnahmen verpflichtet werden kann.“ Der Kreisrechtsausschuss werde sich in seiner nächsten Sitzung damit befassen, die noch nicht terminiert sei.

„Eine unmittelbare Gefährdung für die Nachbarn hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.“

Kreisverwaltung Bad Kreuznach

Die Kreisverwaltung betont mit Blick auf den Ablauf des gesamten Vorgangs rund um das Hausprojekt, „dass die Bauaufsichtsbehörde jederzeit ihren Pflichten zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit nachgekommen ist und durch zahlreiche Ortstermine und Fotodokumentationen fachlich begründete Entscheidungen getroffen hat.“ Dabei sei auch die Sicherheit der angrenzenden Nachbarschaft, insbesondere der Familie Schappert, berücksichtigt worden, macht Simone Mager deutlich und betont: „Eine unmittelbare Gefährdung für die Nachbarn hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.“

i Der Bauschutt liegt weiterhin auf dem Grundstück im Baugebiet Am Ursberg. Wilhelm Meyer

Das Problemhaus Am Ursberg war ab Mitte 2023 im sogenannten Freistellungsverfahren errichtet worden, es wurde also ohne klassische Baugenehmigung realisiert. Wegen baulicher und statischer Mängel, die nur mit großem finanziellen Aufwand zu beheben gewesen wären, muss der Rohbau nun nach einer Verfügung des Kreis-Bauamtes aus dem Januar 2025 wieder abgerissen werden, und ebenfalls die Stützmauern zum Nachbargrundstück.

Wie funktioniert das Freistellungsverfahren?

Das Freistellungsverfahren ist nach Angaben der Kreisverwaltung ein vereinfachtes Verfahren, bei dem bestimmte Bauvorhaben ohne klassische Baugenehmigung realisiert werden können. Die Gemeinde – und nicht etwa die Baubehörde der Kreisverwaltung – entscheidet in einem solchen Fall, ob ein normalerweise genehmigungspflichtiges Bauvorhaben aufgrund seiner Lage in einem Bebauungsplan genehmigungsfrei durchgeführt werden kann oder ob ein reguläres Baugenehmigungsverfahren erforderlich ist. Das Freistellungsverfahren gilt für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3, also Gebäude bis zu einer Höhe von sieben Metern und mit bis zu drei Wohnungen, beispielsweise aber auch für Solaranlagen und andere Gebäudearten. Voraussetzung ist jeweils, dass das Projekt dem Bebauungsplan entspricht, die Erschließung gesichert ist und die Gemeinde kein Genehmigungsverfahren verlangt. Für diese Entscheidung hat die Kommune einen Monat Zeit. Der Bauherr muss zuvor vollständige Bauunterlagen bei der Gemeinde einreichen, die dann von ihr freigegeben werden. Bauantrag und Unterlagen müssen von einer bauvorlageberechtigten Person, zum Beispiel einem Architekten, erstellt sein. Vor Baubeginn sind je nach Vorhaben der unteren Bauaufsichtsbehörde weitere bautechnische Unterlagen vorzulegen, etwa ein Standsicherheitsnachweis. Es erfolgt laut Kreisverwaltung im Freistellungsverfahren keine generelle und umfassende Prüfung der eingereichten Unterlagen. Es müssten aber alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.