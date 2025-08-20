Da ist dieser beeindruckende Ausblick auf den Disibodenberg und die Bank dort war zu ihrem Zweck nicht mehr zu gebrauchen. Und das seit fast fünf Jahren schon. Das muss man ändern, befand der Staudernheimer Ortsbürgermeister Philipp Geib. Der Platz auf dem kleinen Rundweg vom Staudernheimer Friedhof aus, mit Blick auf den Ort, den Fluss, den Disibodenberg, Disibodenberger Hof und noch weit darüber hinaus, sollte sich schon würdig zeigen.

Also kam das eine zum anderen. Die marode Bank wurde durch eine wunderbare Liege ersetzt. Ein Sonnensegel braucht sich in diesen Tagen um seine Begründung nicht lange mühen, und Bänke mit Tisch für Speise und Trank für einen längeren Aufenthalt sind nun ebenfalls eingerichtet. Geibs erster Dank dafür geht an Gemeindearbeiter und „Metallbaukünstler“ Diethelm Hahn, dem das alles zu verdanken ist.

Treffpunkt für Jugendliche

Der Besuch am Platz oben galt darüber hinaus allerdings auch einem Treffen mit den Staudernheimer Jugendlichen, die sich engagiert für ihre Interessen, aber nicht minder für das Wohl ihrer Gemeinde einsetzen. Für sie ist der Treffpunkt ideal. Geibs Wunsch, dass sie dabei immer auch ein Auge auf den Zustand des Platzes haben möchten, findet bei ihnen Verständnis.

Fotorahmen mit Ortslogo

Und dann sollte noch ein Rahmen den Platz krönen. Ein Rahmen aus Holz, der geschmückt mit dem gerade neu entwickelten Logo der Gemeinde, einen Anreiz zu Foto und Selfie bietet. Dafür hatte sich auch Tischlermeister Frank Dietz eingefunden. Das soll dem Platz noch einen besonderen Erinnerungsreiz geben.

Vielleicht war es ja auch der Blick auf den Ort selbst und ganz markant auf das soeben auf den Weg gebrachte Staudernheimer Neubaugebiet „In den Neunviertel“, der den Anstoß gab. Als einzige ungepflügte Fläche im Anschluss an die frühere Bebauung lässt sich „In den Neunviertel“ übersichtlich einladend ausmachen. Wenn ich jemandem seinen möglichen neuen Bauplatz zeigen wollte, stellt Bürgermeister Philipp Geib noch mit Zufriedenheit fest, würde ich ihn hier hinbringen.