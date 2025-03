Staudernheim-Meisenheim: Die Draisinen rollen wieder

Bald rollen sie wieder zwischen Staudernheim und Meisenheim: die Draisinen. Am 2. April startet die Saison auf der alten Zugstrecke - und die Nahe-Glan-Touristiker sind zuversichtlich, dass sie an die erfolgreiche Saison 2024 anknüpfen können.

Ab 2. April rollen die Draisinen auf der Strecke zwischen Staudernheim und Meisenheim wieder. Es gibt auch schon zahlreiche Buchungen von Gruppen für die Saison, berichtete Uwe Engelmann (SPD), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Nahe-Glan, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Seit 2023 hat die VG die Draisinenstrecke zwischen Staudernheim und Meisenheim in die eigene Hand übernommen. Im ersten Jahr hatte sich der Saisonstart allerdings bis in den Juli verzögert, weil nach einem Unfall mit einem Pferd in Odernheim die Brücken auf der Strecke vorübergehend gesperrt waren. Erst 2024 war daher die erste komplette Saison unter eigenständiger Regie der VG, samt eigener neuer Homepage für die Buchungen.

Mehr Buchungen als erwartet

Inzwischen liegen die Zahlen dieser Saison komplett vor, und sie seien eine „erfreuliche Nachricht“, so Engelmann. Gerechnet hatten die VG-Touristiker mit insgesamt 1500 Fahrten, davon 600 an den Wochentagen, an denen die Preise niedriger sind. Letztlich rollten die Draisinen sogar 1930 mal zwischen Staudernheim und Meisenheim, davon knapp 1000 Touren unter der Woche. Dies brachte insgesamt 86.700 Euro an Erlösen in die Kassen der VG-Touristik.

Dank der höheren Auslastung fällt unterm Strich das Defizit für den Draisinenbetrieb geringer aus als gedacht: Ursprünglich waren 17.500 Euro bereitgestellt worden, aber die VG-Touristik musste letztlich nur 7500 Euro beisteuern.

i Auf den Fahrraddraisinen können die Gäste über die alte Bahnstrecke bis nach Meisenheim radeln. Nachmittags geht es dann in die umgekehrte Richtung zurück nach Staudernheim. Silke Jungbluth-Sepp

Der Aufwand für den Betrieb und das Marketing sowie für die Pflege und Wartung der Strecke und der Draisinen fielen laut Engelmann etwa so aus wie kalkuliert. Die Strecke und die Draisinen hat der Landkreis Kusel als Eigentümer der Schienenstrecke der VG unentgeltlich überlassen. Im Gegenzug werden die Draisinen über die Wintermonate in Kusel gewartet und die machen zu Saisonbeginn mit ihren Maschinen die erste Mähfahrt über die Strecke – jeweils gegen Rechnung an die Verbandsgemeinde.

Erfreulich ist laut Engelmann auch die Tatsache, dass die Zäune, die Beschilderung und das Flottmachen der Brücken für die Draisinen seit 2023 „deutlich weniger“ als die im ersten Gutachten ursprünglich veranschlagten 80.000 Euro verschlungen haben. Investiert wurden laut Engelmann aktuell in der Winterpause rund 5000 Euro in die Waggons mit Toilettenanlage in Meisenheim am Bahnhof, unter anderem in ein neues Dach.

Fußgängerbrücke weiter gesperrt

Weniger erfreulich sind seine Nachrichten indes für die Odernheimer Spaziergänger. Denn der Fußweg aus Holzbohlen neben den Schienen, durch den das Pferd samt Reiterin im Frühjahr 2023 gebrochen war, ist nach wie vor gesperrt. „Es ist unglaublich teuer, schon allein das Gerüst dort aufzubauen, damit man an der Brücke arbeiten kann“, schilderte Engelmann. Mehrere Zehntausend Euro seien daher für die Instandsetzungsarbeiten an der Brücke aufzubringen. „Dafür haben wir deshalb tatsächlich noch keine Lösung“, bedauert er.

2025 rechnen Engelmann und Touristikchef Ralf Schneberger mit noch mehr Buchungen als 2024. „Wir sind da optimistisch“, sagt der Bürgermeister. Die Preise sollen unverändert bleiben. Er geht davon aus, dass die VG auch 2025 wieder gut mit der Kostenseite hinkommen wird. Insgesamt sind in diesem Jahr für Betrieb, Marketing, Personalkosten sowie Wartung und Instandhaltung von Strecke und Draisinen 94.000 Euro eingeplant.

Draisinenwirt Sebastian Beck in Staudernheim, am Start- und Zielpunkt der Strecke, feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als Draisinenverleiher. Für Draisinenfahrer und andere Meisenheim-Besucher wird laut Engelmann aktuell an einer Audio-Stadtführung gearbeitet. 15 Sehenswürdigkeiten sind in der Tour auf der App „Lauschtour“ beschrieben. „Die Lauschtour ist unkompliziert nutzbar, kostenlos, in mehreren Sprachen und sie ist eine hochwertige Ergänzung der Fahrt nach Meisenheim“, beschreibt der Bürgermeister. Finanziert wird das Projekt über EU-Leadermittel und Sponsoren. Wann die Tour fertig ist und genutzt werden kann, kann Engelmann noch nicht genau sagen. Möglicherweise aber schon Ende des Sommers.

Draisinen buchen

Die Draisinen, auf denen bis zu vier Personen Platz finden, können auf der Homepage www.draisine-nahe-glan.de bei der VG-Touristik gebucht werden. Von Montag bis Freitag beträgt die Leihgebühr pro Draisine und Tag 45 Euro, an den Wochenenden 56 Euro. Informationen gibt es auch unter Telefon 06751/811163 bei der Touristinformation in Bad Sobernheim.