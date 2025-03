In regelmäßigen Abständen werden die Stauanlagen im Land von den Mitarbeitern der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord besucht. In Niederhausen steht dabei auch das Wasserkraftwerk mit auf dem Programm.

. Eine Stauanlagenschau ist nichts für Eilige, wie Bettina Alwins von der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord Koblenz bei der Begrüßung der Teilnehmer am Bahnhof erläuterte. Zuletzt war die Anlage 2017 begangen worden, wegen des Umbaus der Wehranlage 2021 war der Turnus verlängert worden. Bei der Kontrolle werden der Damm und das Wasserkraftwerk mit allen Bauwerken und Einrichtungen inspiziert, was mehrere Stunden in Anspruch nimmt.

i Margit Braun vom RKV im Gespräch mit Christian Auer, Geschäftsführer von Eurowatt, der neuen Eigentümerin des Wasserkraftwerks an der Nahe. Christine Jäckel

Eurowatt ist neue Eigentümerin

Neben Anliegern wie Niederhäuser Anwohner oder der Creuznacher Ruderverein waren Ortsbürgermeisterin Christine Mathern sowie Vertreter der Verbandsgemeinde und des Kreises mit dabei, was für den neuen Eigentümer, Christian Auer, eine willkommene Gelegenheit war, sich den Akteuren am Stausee vorzustellen. Im Dezember 2024 hat seine Firma Eurowatt die RISE GmbH übernommen, mit im Paket war das 1926 bis 1928 errichtete Wasserkraftwerk an der Nahe. Betriebssitz der neuen Eigentümerin ist das bayerische Deggendorf, das Unternehmen betreibt Wasserkraftanlagen in fünf Bundesländern, erläuterte Geschäftsführer Auer.

Für das Wasserkraftwerk an der Nahe, das in den Jahren 2021 und 2022 saniert und mit Blick auf Gewässerdurchlässigkeit und Tierschutz ertüchtigt wurde, besteht derzeit eine Konzession bis 2049. Die Betreiber setzen darauf, dass man das Kraftwerk auch über 2049 hinaus betreiben kann. Mit Blick auf die Bedeutung regenerativer Energien macht es Sinn, solche Anlage am Netz und auf dem Stand der Technik zu halten, sind die Vertreter von Eurowatt überzeugt. Bei dem Umbau 2021 wurde die Anlage mit Millioneninvestitionen auf den Stand der Technik gebracht und mit einem Fischaufstieg und einer Wasserkraftschnecke erweitert.

i 2021 wurde die Wasserkraftanlage an der Nahe um die Fischtreppe und die Wasserkraftschnecke erweitert. Christine Jäckel

Stauanlage eingehend inspiziert

„Für Wasserkraftwerksbetreiber gibt es gutes Wetter und schönes Wetter“, sagt Christian Auer bei der Frage nach der Leistung der Anlage mit einem Augenzwinkern. Gutes Wetter ist für die Branche jede Form von Niederschlag. Das Wasserkraftwerk Niederhausen produziert nach dem Umbau etwa 7 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Zu Beginn der Stauanlagenschau steht der Damm zur Ortsgemeinde hin im Blickpunkt. Dabei wird auch deutlich, dass der Stausee ein Teil des Naturschutzgebietes „Nahetal von Boos bis Niederhausen“ ist. Ein kleines Paradies für Wasservögel und andere Tiere und nicht zuletzt auch ein Trainingsraum für die Wassersportler.

i Im Verlauf des Dammes zur Ortlage hin gibt es insgesamt vier Pumpstationen. Christine Jäckel

Am Stausee sind der Creuznacher Ruderverein und der Ruder- und Kanu-Verein Bad Kreuznach ansässig und aktiv. Es gibt also viele Interessen und Schutzansprüche, die miteinander abgestimmt werden müssen, weshalb sich Bettina Alwins für diesen Abschnitt der Stauanlagenschau ausgiebig Zeit nimmt. Zudem gilt für den Damm insbesondere: Die Anlage ist mehr, als das, was man sieht, wie es ein Teilnehmer der Begehung formuliert. So ist es zum Schutz der Ortslage am Dammfuß eine Drainage verbaut und im Verlauf des Dammes sorgen vier Pumpstationen dafür, dass austretendes Wasser in den Stausee zurückgepumpt wird.