Glücklicherweise keine Verletzten, aber ein ausgebranntes Fahrzeug gab es am Morgen auf der B41 in Richtung Bad Kreuznach zwischen Weinsheim und Sponheim. Ein Opel Astra fing Feuer. Der Fahrer reagierte vorbildlich, ebenso die Feuerwehr.

Bad Kreuznach. Ein brennender Opel Astra hat am Mittwochmorgen auf der B41 zu einem Stau und Behinderungen im Berufsverkehr geführt. „Die gute Nachricht: Verletzt wurde niemand“, heißt es in der Pressemeldung.

Gegen 6.30 Uhr habe ein Autofahrer die Bundesstraße 41 in Richtung Bad Kreuznach befahren. Zwischen den Anschlussstellen Sponheim und Weinsheim habe er dann einen technischen Defekt an seinem Fahrzeug bemerkt und es am rechten Fahrbahnrand zum Stillstand gebracht. Während er die Gefahrenstelle mit einem Warndreieck absicherte, begann das Fahrzeug zu brennen, so die Feuerwehr.

i Feuerwehrkräfte löschen den brennenden Opel Astra auf der B41 zwischen Weinsheim und Sponheim. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

„Mehrere Notrufe gingen bei der Leitstelle in Mainz und bei der Polizei ein, teilweise mit unterschiedlichen Ortsangaben. Als Wehrleiter Christian Vollmer die Einsatzstelle kurz nach dem Alarm erreichte, brannte der Kombi bereits im Motorraum und im vorderen Bereich der Fahrgastzelle, die Polizei hatte die B41 bereits gesperrt“, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Zwei Atemschutztrupps der Feuerwehr Rüdesheim brachten den Brand dann mit einem C-Rohr zügig unter Kontrolle. Das brennende Fahrzeug sicherte die Feuerwehr gegen Wegrollen ab und öffnete Motorhaube und Fahrertür mit einem Spreizer, um alle Glutnester ablöschen zu können. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Weinsheim und Mandel mussten nicht eingreifen und verließen die Einsatzstelle bereits nach wenigen Minuten wieder.

i Für den Opel Astra ging es wohl direkt weiter zum Schrottplatz. Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Die Firma Bott schleppte den ausgebrannten Opel ab und die Straßenmeisterei Bad Kreuznach sorgte für die Reinigung der Fahrbahn. Ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes aus Bad Kreuznach stand während des Feuerwehreinsatzes in Bereitschaft. Bereits gegen 7.10 Uhr konnte die linke Fahrspur wieder für den Verkehr freigegeben werden. Für die 15 eingesetzten Feuerwehrkräfte um Einsatzleiter Rouven Ginz endete der Einsatz gegen 8.15 Uhr.