Knattern, röhren, glänzen – am Sonntag wurde Kirn zum Treffpunkt automobiler Schätze. Der Automobilclub Idar-Oberstein veranstaltete erstmals die „Kyrburg Edelstein Klassik“, eine touristische Ausfahrt für Oldtimer und Youngtimer mit Start in Kirn und Ziel in Bergen. Insgesamt 30 Fahrzeuge gingen an den Start, wobei einige angemeldete Teilnehmer wetterbedingt absagen mussten.

Trotz des Regens zur Startaufstellung ließen sich rund 200 Besucher das Spektakel auf dem Marktplatz nicht entgehen. Stadtbeigeordnete Christa Hermes schwenkte persönlich für jedes Fahrzeug die Startflagge, während Leo Stibitz dem Publikum mit viel Fachwissen und charmantem Witz jedes Fahrzeug vorstellte. Die Anmeldungen wurden im städtischen Pavillon von Michael Hohmann professionell betreut.

Spießbraten zur Siegehrung

Die Ausfahrt, bei der nicht Tempo, sondern Orientierung und Geschick zählen, führte auf 120 Kilometern durch das Kirner Land und das Edelsteinland der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen. Klassische Fahrzeuge bis Baujahr 2005 fuhren in vier Klassen. Nach der ersten Etappe kehrten die Fahrzeuge zum Zwischenstopp nach Kirn zurück, bevor sie zur finalen Etappe nach Bergen aufbrachen. Dort erwartete die Teilnehmer ein kulinarischer Abschluss: Die Freiwillige Feuerwehr servierte deftigen Spießbraten zur Siegerehrung.

Rolf Schneider, Vorsitzender des Automobilclubs Idar-Oberstein, zeigte sich zufrieden: „Wir bedanken uns sehr herzlich bei der Stadt Kirn für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit. Bei unseren Veranstaltungen geht es um Gemeinschaft, Spaß und Geschicklichkeit – nicht um Rasen mit unseren automobilen Goldschätzen.“

Mit der Kyrburg Edelstein Klassik knüpft der Verein an die Tradition des legendären Edelstein-Bergrennens von 1968 bis 1988 an – diesmal als familienfreundliches Revival mit touristischem Charakter.