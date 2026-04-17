Kirner Land muss umplanen Statt Sonnenstrahl ein kalter Guss Robert Neuber 17.04.2026, 10:00 Uhr

i Das Bürgerbüro im vorderen VG-Gebäude wird bald neu gestaltet - aber beim hinteren Verwaltungsbau in der Binger Landstraße muss die VG einen Schritt zurückgehen und das gewünschte Photovoltaikdach aufgeben. Robert Neuber

Das hintere Gebäude der Verbandsgemeinde Kirner Land sollte ein neues Pultdach inklusive Photovoltaikanlage bekommen. Doch davon lässt man nun ab – die alte Konstruktion sei statisch nicht in der Lage, das PV-Dach zu tragen.

Die Verbandsgemeinde muss das lange geplante Photovoltaikdach auf dem denkmalgeschützten, hinteren Nebengebäude aufgeben. Das ist den Vorlagen für die Sitzung des Bauausschusses am 21. April zu entnehmen. Die Behörde hatte eigentlich vor, das alte Flachdach zu entfernen und ein Pultdach mit der Photovoltaikanlage auf das Gebäude zu setzen.







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