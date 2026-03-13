Winzenheimer Ortsvorsteherwahl Statt Politik am Esstisch die Nummer eins im Stadtteil? Cordula Kabasch 13.03.2026, 13:00 Uhr

i Ulrike Serhat-Müller auf einem Spielgerät auf dem Schulhof. Die 49-Jährige hat zwei Kinder, von denen eins in die Grundschule geht. Kein Wunder, dass wichtige Themen für sie sichere Schulwege und der Schulanbau sind. Cordula Kabasch

Politisch ist sie ein noch unbeschriebenes Blatt, doch in Winzenheim hat sie längst Wurzeln geschlagen: Ulrike Serhat-Müller (49) tritt für die CDU als Ortsvorsteherkandidatin an.

. Es sind große Fußstapfen, in die sie treten will: Ulrike Serhat-Müller (CDU) möchte die Nachfolgerin von „Mr. Winzenheim“ Mirko Helmut Kohl werden und sich am 22. März zur Ortsvorsteherin wählen lassen. Die 49-Jährige ist zwar ein politisch völlig unbeschriebenes Blatt, trotzdem aber im bevölkerungsreichsten Stadtteil längst bekannt.







