Politisch ist sie ein noch unbeschriebenes Blatt, doch in Winzenheim hat sie längst Wurzeln geschlagen: Ulrike Serhat-Müller (49) tritt für die CDU als Ortsvorsteherkandidatin an.
Lesezeit 3 Minuten
. Es sind große Fußstapfen, in die sie treten will: Ulrike Serhat-Müller (CDU) möchte die Nachfolgerin von „Mr. Winzenheim“ Mirko Helmut Kohl werden und sich am 22. März zur Ortsvorsteherin wählen lassen. Die 49-Jährige ist zwar ein politisch völlig unbeschriebenes Blatt, trotzdem aber im bevölkerungsreichsten Stadtteil längst bekannt.