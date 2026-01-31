Weil die Baukosten für das lang geplante Projekt geschätzt mit 6,6 Millionen Euro zu Buche schlagen würden, spricht sich die Kreischefin inzwischen für eine alternative Lösung aus. Das führt im Kreisausschuss zu Widerspruch.
Lesezeit 2 Minuten
Bauen oder mieten? Diese Frage stellt sich inzwischen beim neuen Feuerwehrhaus, auf das die Monzinger Feuerwehr bereits seit Jahren wartet. Obwohl die Planungen eines Neubaus bereits weit gediehen waren, ist die Zukunft der angestrebten Einrichtung aktuell ungewiss.