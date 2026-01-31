Kosten sind stark gestiegen Statt Neubau für Monzinger Feuerwehr eine Halle mieten? Markus Kilian 31.01.2026, 15:30 Uhr

i Feuerwehrkräfte sind im Notfall kreisweit im Einsatz, auch in Monzingen war jahrelang ein neues Feuerwehrhaus geplant. Doch nun drohen diese Pläne zu scheitern. Ist die Anmietung einer Halle eine passende Alternative? Markus Kilian (Archiv)

Weil die Baukosten für das lang geplante Projekt geschätzt mit 6,6 Millionen Euro zu Buche schlagen würden, spricht sich die Kreischefin inzwischen für eine alternative Lösung aus. Das führt im Kreisausschuss zu Widerspruch.

Bauen oder mieten? Diese Frage stellt sich inzwischen beim neuen Feuerwehrhaus, auf das die Monzinger Feuerwehr bereits seit Jahren wartet. Obwohl die Planungen eines Neubaus bereits weit gediehen waren, ist die Zukunft der angestrebten Einrichtung aktuell ungewiss.







Artikel teilen

Artikel teilen