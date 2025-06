Statt gut bürgerlicher Küche nun Döner am Kornmarkt

Nach dem Aus von Karins Bistro sollte das Genussbistro für Kneipenfeeling und gut bürgerliches Essen am Kornmarkt sorgen. Doch daraus wurde nichts. Die Gründe für den Konzeptwechsel gibt es hier.

. Nach nur rund drei Monaten ist das erst im Frühjahr neu eröffnete „Genussbistro“ am Kornmarkt schon wieder Geschichte. Inhaber Yavuz Yildiz hatte die ehemalige Kultkneipe „Karins Bistro“ übernommen und wollte mit dem „Genussbistro“ ein neues, gastronomisches Kapitel aufschlagen und gutbürgerliche Küche zu erschwinglichen Preisen anbieten. Jetzt hat der 33-jährige Gastronom sein Konzept radikal verändert und auf einfache und gängige Angebote umgestellt. Seit vergangenen Freitag bietet Yildiz in seiner Lokalität „Döni-Döner & Pizza“ Döner, Lahmacun und Pizza sowie unterschiedliche Salate an.

Dazu serviert Yildiz weiterhin Naheweine und Bier vom Fass. Künftig müssen seine Kunden also auf die zuvor angebotenen Spezialitäten wie Maultaschen mit Schupfnudeln, Schnitzelvariationen oder auch Schweinebäckchen mit Kartoffelknödel und Rotkraut verzichten. Nun gibt es Pizza in allen Variationen sowie Döner mit Kalbs- und Hühnerfleisch zum Preis von 6,50 bis 8,50 Euro.

Gastronom Yildiz hat es am Kornmarkt schwer.

Leider habe er sich aufgrund der Gegebenheiten vor Ort dazu gezwungen gesehen, sein gastronomisches Konzept zu ändern. Zwar verfüge sein Lokal über einen großen Außenbereich auf dem Kornmarkt, doch hier hätten sich seine Gäste beim Essen oft gestört gefühlt. „Ständig gibt es Veranstaltungen und Partys auf dem Kornmarkt, die machen mir mein Geschäft kaputt“, klagt Yildiz. Auch ständig vorfahrende Autos und nicht zuletzt zahlreiche Kinder, die vor seiner Lokalität Fußball spielen, würden den Gästen den Genuss am Essen rauben,

„Die Leute bezahlen Geld und wollen natürlich in Ruhe essen. Auch andere Gastronomen sind über die Zustände auf dem Kornmarkt unzufrieden“, betont Yildiz. Mit seinem neuen Konzept fahre er im Übrigen ausgezeichnet. „Ich verkaufe bis zu 300 Döner am Tag, vor allem an junge Kunden“, berichtet Yildiz. „Mein neues Konzept passt einfach besser zum Kornmarkt“, meint der Gastronom, dessen Lokalität nicht mehr von 9 bis 23 Uhr, sondern nun täglich von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet hat.